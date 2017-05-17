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Вскрылось темное прошлое мужа Марии Максаковой

Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В ходе расследования убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова были установлены нелицеприятные факты из его биографии. Он работал в прокуратуре без необходимого для этого высшего образования и получил странный подарок от властей Киргизии.
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Изучив послужной список экс-депутата, следствие пришло к выводу, что в карьере Дениса Вороненкова много белых пятен, большинство которых касается образования. После окончания Суворовского училища он поступил в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище, но был отчислен и отправился в армию. Проходя срочную службу в войсках связи в Бобруйске, Вороненков работал еще и барменом в Минске, расположенном от его части в 140 километрах.

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Денис Николаевич Вороненков

Денис Николаевич Вороненков экс-депутат Госдумы

В 1995 году, не имея высшего юридического образования, он устроился в прокуратуру Рязанского военного гарнизона. Как рассказывал экс-депутат, он был следователем и помощником прокурора. Диплом юриста Вороненков отдал работодателям только в феврале 1996 года. Примечательно, что в 1995-1997 годах он учился в Москве в Военной гуманитарной академии, а диплом, предоставленный работодателю, был выдан Рязанским госуниверситетом имени Есенина.

Следствие выяснило, что Вороненков проучился там три месяца вместо положенных пяти лет. Впрочем, отсутствие реального высшего образования не помешало ему защитить кандидатскую и докторскую диссертации, причем у одного и того же научного руководителя, принимавшего у Вороненкова и госэкзамены, пишет "Коммерсантъ".

Однако удивительные открытия касаются не только образования экс-депутата. Из банковской ячейки, зарегистрированной на Вороненкова, были изъяты австрийский пистолет Glock и российский ПСМ. Оба оказались наградными. Первый был получен от властей Киргизии за вклад в развитие материально-технической базы правоохранительных органов республики.

Ранее Следственный комитет заподозрил Вороненкова в том, что, работая в Госдуме, он за вознаграждение распространял от имени властей Киргизии пистолеты Glock. Для этого в Россию была ввезена партия из 100 экземпляров оружия.

Напомним, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство и незаконный оборот оружия".  

Автор: Алёна Нестерова17 мая 2017, 08:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

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