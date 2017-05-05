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Общество

Путин установил День волонтера

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexey Sukhorukov
День волонтера будет отмечаться в России 5 декабря. Поручение правительству дал президент Владимир Путин по итогам IV медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".
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Правительство по поручению Владимира Путина рассмотрит также вопрос о проведении Года гражданской активности и волонтерства. А совместно с администрацией президента кабмин разработает предложения по созданию единого федерального интернет-ресурса для освещения волонтерской деятельности.

У самих волонтеров инициатива президента встретила горячую поддержку. По их мнению, такой праздник подчеркнет важность деятельности добровольцев. 5 декабря – Международный день волонтерства, однако в России он до сих пор не отмечался, сообщил председатель движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

"В нашей стране такого дня не было, мы отмечали его как международный. Нам, волонтерскому сообществу, конечно, очень приятно такое внимание государства. Это лишний раз подчеркивает то, что деятельность, которая ведется в нашей стране по различным направлениям волонтерства, полезна и действительно нужна", – цитирует Савчука ТАСС.

Глава "Волонтеров-медиков" отметил, что проведение Года гражданской активности и волонтерства, о котором также идет речь в поручении главы государства, "открывает огромные перспективы для развития нашего движения и волонтерства в стране в целом".

По словам председателя "Волонтеров-медиков", Всероссийский форум добровольцев в России уже приурочен к этой дате. В рамках форума проходит награждение тех, кто лучшим образом проявил себя в сфере волонтерства. "Теперь у нас будет национальный день добровольцев, и форум будет как нельзя кстати", – надеется Савчук.

Ранее сообщалось, что в этом году в День Победы в российских городах будут работать волонтеры-медики. Раньше такая практика существовала только в Москве. Добровольцы помогут медицинским службам и сотрудникам скорой помощи находить в толпе людей, которым необходима первая помощь, и сопровождать их к медработникам.

Автор: Федор Лопырев5 мая 2017, 16:09

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