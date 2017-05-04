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Общество

Тайное собрание у Елизаветы II напугало британцев

Елизавета II. Фото: WPA Pool /Gettyimages.ru
Королева Британии Елизавета II без объявления причин созвала экстренное совещание в Букингемском дворце. Пользователи социальных сетей испугались происходящего и высказали свои предположения о причинах тайного собрания монаршего двора.
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Экстренное собрание в Букингемском дворце началось в 10:00 мск, передает Daily Mail. Королевская семья созвала на совещание всех высших должностных лиц и чиновников Великобритании. Официальные представители монаршей семьи отказались уточнить причины экстренного сбора. Тем не менее, стало известно, что перед политиками выступит лорд-гофмейстер – личный секретарь Елизаветы II, сообщает BBC.

Специалисты предположили, что чиновников экстренно вызвали к монаршему двору из-за плохого самочувствия Елизаветы II. По их мнению, принц Филипп мог объявить об ее уходе в отставку. Также ряд экспертов считает, что Букингемский дворец может временно закрыться на ремонт, а члены королевской семьи могут временно переехать в одну из резиденций.

Однако пользователи соцсетей высказали иную, более фантастическую точку зрения. По их мнению, Елизавета II объявила чиновникам о возвращении в Великобританию Темного Лорда Волан-де-Морта, главного злодея из серии книг о волшебнике Гарри Поттере. "Министерство магии пало", – написал в Twitter Steven McGhee.

"Наверное, неприятно, когда весь мир обсуждает твою возможную смерть каждый раз, когда ты собираешь чиновников на чаепитие", – отметил в соцсети Jack Barrow‏. "Уверен, что Елизавета II выйдет на балкон с плакатом "Надеюсь, что Ее Величество отвергнет президента США и вернет Соединенные Штаты в состав Великобритании", – пошутил Mrigank Tyagi‏.

Новость дополняется.

Автор: Константин Улюкаев4 мая 2017, 11:49

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