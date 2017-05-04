Тайное собрание у Елизаветы II напугало британцев
Экстренное собрание в Букингемском дворце началось в 10:00 мск, передает Daily Mail. Королевская семья созвала на совещание всех высших должностных лиц и чиновников Великобритании. Официальные представители монаршей семьи отказались уточнить причины экстренного сбора. Тем не менее, стало известно, что перед политиками выступит лорд-гофмейстер – личный секретарь Елизаветы II, сообщает BBC.
I know what happened at #BuckinghamPalace pic.twitter.com/oBsegJye3S— Proud Misha Monster (@Destiel_Cas) 4 мая 2017 г.
Специалисты предположили, что чиновников экстренно вызвали к монаршему двору из-за плохого самочувствия Елизаветы II. По их мнению, принц Филипп мог объявить об ее уходе в отставку. Также ряд экспертов считает, что Букингемский дворец может временно закрыться на ремонт, а члены королевской семьи могут временно переехать в одну из резиденций.
"Are they still there tweeting?"— Mar Carbonio (@marcarbonio) 4 мая 2017 г.
#buckinghampalace pic.twitter.com/bHalQOJvhm
Однако пользователи соцсетей высказали иную, более фантастическую точку зрения. По их мнению, Елизавета II объявила чиновникам о возвращении в Великобританию Темного Лорда Волан-де-Морта, главного злодея из серии книг о волшебнике Гарри Поттере. "Министерство магии пало", – написал в Twitter Steven McGhee.
#BuckinghamPalace official: There is no cause for concern— Stuart (@stuartkp) 4 мая 2017 г.
Twitter: pic.twitter.com/yoSfIIlGZE
"Наверное, неприятно, когда весь мир обсуждает твою возможную смерть каждый раз, когда ты собираешь чиновников на чаепитие", – отметил в соцсети Jack Barrow. "Уверен, что Елизавета II выйдет на балкон с плакатом "Надеюсь, что Ее Величество отвергнет президента США и вернет Соединенные Штаты в состав Великобритании", – пошутил Mrigank Tyagi.
You've just been trolled, BOOM #BuckinghamPalace pic.twitter.com/yrAL6RUVXv— PVC ���� (@PrinceVanCise) 4 мая 2017 г.
Новость дополняется.
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