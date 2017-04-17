Милонов возмутил россиян экстремизмом

На странице депутата Госдумы Виталия Милонова в социальной сети "ВКонтакте" использован статус на греческом языке – Ορθοδοξία ή θάνατος!, что в переводе на русский означает "Православие или смерть!" (запрещенный в России экстремистский лозунг). На надпись на странице парламентария обратил внимание один из пользователей популярного интернет-портала.

Девиз "Православие или смерть!" (греч. Ορθοδοξία ή θάνατος!) по решению Черемушкинского районного суда города Москвы включен в список Федеральных экстремистских материалов под номером 865. В конце марта этого года один из жителей Чувашии был оштрафован на одну тысячу рублей за репост этого лозунга.

Сам парламентарий в ответ заявил, что в его статусе нет ничего, что входило бы в список экстремистских материалов. "У меня там перевода нет никакого. Я как филолог могу сказать: мало ли что как переводится. Я вам переведу по-другому. Прекрасное выражение. Ничего плохого не вижу в греческом. Вы просто переводите неправильно. Наверное, гуглом пользуетесь", – сказал он.

Виталий Милонов известен своими громкими законодательными инициативами, многие из которых вызывали серьезные дискуссии в обществе. Так, 10 апреля он внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей". По мнению депутата, предлагаемые в нормативно-правовом акте нормы позволят защитить детей от "тлетворного влияния" так называемых трудных подростков.

В соответствии с документом, предлагается ввести регистрацию в Сети только по паспорту гражданина России. "При регистрации владелец обязан затребовать у физического лица, осуществляющего регистрацию, в электронной форме документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст указанного физического лица", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, предлагается штрафовать владельцев соцсетей за возможность регистрировать несколько страниц. Если закон будет принят, они могут быть оштрафованы на сумму в 300 тысяч рублей, а самим пользователям придется заплатить от трех до пяти тысяч.





Инициатива Милонова встретила крайне неоднозначную реакцию как со стороны общественности, так и власти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложения парламентария о запрете пользоваться соцсетями детям до 14 лет "малореалистичными". "Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ те положения, которые возможно в нем содержатся, в чем мы не уверены", – подчеркнул представитель главы российского государства.

