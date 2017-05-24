Усманов – Навальному: Тьфу на тебя еще раз

Российский миллиардер, предприниматель Алишер Усманов записал видеообращение к Алексею Навальному. Он сравнил мошенника с персонажем Булгакова "с огромной разрухой в голове".

Бизнесмен записал второе обращение к экс-чиновнику Кировской области. Видеоролик Усманов опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, подобного персонажа "с огромной разрухой в голове" – Полиграфа Шарикова – уже описал в своей повести "Собачье сердце" Михаил Булгаков. "Я вообще-то ждал извинений, а не приглашения на дебаты. Вместо этого услышал очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм", – заявил Усманов.

Бизнесмен сказал, что Навальный, как и Шариков, мечтает все отнять и поделить. "Вот ты, Алексей, Полиграфычем становишься. Достойный продолжатель!" – отметил бизнесмен.

Он считает Навального не просто демагогом, а высокохудожественным вруном. "Врал-то ты персонально и извиняться надо тебе персонально. Сделай первый шаг: скажи хоть "ошибся я", тебе полегчает, Алексей Полиграфыч Навальный", – обратился к мошеннику Усманов.

Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что их дебаты теперь продолжатся в суде, где Навального научат "отличать правду от лжи". "Тьфу на тебя еще раз", – резюмировал он.

Напомним, ранее Алишер Усманов записал видеообращение к интернет-аудитории и Алексею Навальному. Он обвинил последнего в клевете и заявил, что подал соответствующий иск в суд. Предприниматель опроверг все обвинения, выдвинутые экс-чиновником Кировской области ранее в его адрес.

Как писали Dni.Ru, иск бизнесмена о защите чести и достоинства против Алексея Навального был зарегистрирован в Люблинском районном суде Москвы 12 апреля. Подготовка к разбирательству началась 18 мая. Усманов требует опровержения ряда публичных заявлений блогера. Рассмотрение дела по существу назначено на 30 мая.

Напомним, Навальный неоднократно был фигурантом уголовных дел и дважды был признан судом виновным. Так, по делу о хищении сырья у "Кировлеса" он был приговорен к пяти годам условно, а по делу о мошенничестве в компании "Ив Роше" суд приговорил его к 3,5 года условного заключения.