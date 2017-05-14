Полиция удалила Навального с митинга по просьбе организаторов

Алексея Навального сотрудники полиции увели с митинга против программы реновации жилого фонда Москвы. К данной мере правоохранители прибегли по просьбе организаторов массовой акции, которая проходит в столице, на проспекте Сахарова.

Один из организаторов мероприятия, журналистка Екатерина Винокурова сообщила, что оппозиционера не было в списках выступающих. Она пояснила, что когда готовится митинг, всегда сдаются списки выступающих, организаторов и волонтеров.

"Он (Навальный – Прим. ред. ) говорит, что хотел просто сделать селфи. В эти зоны пускали обычно организаторов. Человека вроде никто не звал, и вдруг он так вот рвется, – сказал журналистка радиостанции "Говорит Москва". – Я очень удивлена и расстроена произошедшим". Отметим, что Винокурова была одним из организаторов акции.

По данным агентства Regnum, Навальный вместе со своей супругой и двумя детьми пришел на митинг против сноса пятиэтажек в Москве, который проходит на проспекте Сахарова. Он прошел рамку металлоискателя и около часа стоял в толпе митингующих. В своем Twitter-акаунте Навальный написал, что выступать на митинге не собирался, но одна из организаторов митинга – Юлия Галямина якобы попросила его подойти к сцене.



Как правило сотрудники полиции выдворяют с митинга конкретных людей по просьбе организаторов. Власти Москвы согласовали акцию протеста против реновации, но на том условии, что она не будет носить политический характер.



Напомним, с 15 мая начнется голосование жильцов 4566 пятиэтажек, вошедших в предварительный список реновации. Опрос продлится месяц и закончится 15 июня. Сергей Собянин ранее отметил, что если половина жителей сносимого квартала или микрорайона выскажутся за переселение, а другая половина будет против, то эти дома сноситься не будут.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин поручил снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. В ближайшие 20 лет в Москве демонтируют около восьми тысяч ветхих и морально устаревших домов общей площадью 25 миллионов квадратных метров.