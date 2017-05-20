Порошенко грозит жителям Донбасса новыми Т-80

Президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что для усиления орудующих в Донбассе силовиков в регион будут переброшены новые танки Т-80. Точную дату поставки тяжелой техники он уточнять не стал.

Несмотря на то, что ополчение Донбасса и центральная власть в Киеве в рамках Минских договоренностей подписали соглашение об отведении с линии разграничения тяжелой техники, украинские силовики не спешат выполнять взятые на себя обязательства. Не скрывает своих агрессивных планов даже президент Украины Петр Порошенко.

"Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена высокомобильным десантным войскам Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности", – написал украинский лидер на своей странице в Facebook. Впрочем, уточнять количество тяжелой техники и дату отправки он не стал.

По всей видимости, единственным ограничителем, мешающим Киеву заполонить Донбасс смертоносной техникой, остается тяжелейшее экономическое положение страны. Модернизированные и отремонтированные Т-80 – это самое большее, на что может рассчитывать армия Украины.

Так, Петр Порошенко признал, что на закупку новой техники, например – танков "Оплот" – в бюджете банально не хватает денег. В связи с этим он рекомендовал сделать упор на капитальном ремонте Т-64 и Т-80. Впрочем, остается без внимания вопрос, для чего вообще Киев продолжает перебрасывать тяжелую технику в Донбасс.

Ранее эксперты уже замечали, что от обострения ситуации на востоке страны, которое раз за разом провоцируют украинские власти, страдает прежде всего население региона. При этом на международной арене украинские политики продолжают обвинять во всем руководство ополчения.