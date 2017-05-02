Жена убийцы Вороненкова сбежала на Украину

Жена Павла Паршова, расстрелявшего экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, покинула Россию. Женщина отправилась сначала в Киев, а затем – в Днепропетровскую область.

Юлия Шайдулина сбежала из Москвы через несколько недель после того, как ее супруг убил Дениса Вороненкова в Киеве, передает Life.ru. Вместе с ребенком женщина покинула дом своей сестры и отправилась в украинскую столицу.

Оттуда Шайдулина выехала в Днепропетровскую область. По предварительной информации, жена киллера хотела избежать допроса российскими спецслужбами по поводу гибели Вороненкова.

Напомним, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили возле гостиницы "Премьер-палас" в центре Киева 23 марта 2017 года. Киллер Павел Паршов был ранен охранником бывшего парламентария и скончался на операционном столе в больнице.

По факту убийства Вороненкова Следственный комитет России (СКР) начал проверку. Тем временем о последних данных расследования сообщили в Национальной полиции Украины.

"Есть положительные сдвиги по установлению лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова", – заявил глава ведомства Сергей Князев.

Ранее источник издания "Росбалт" сообщил, что в СКР обнаружили связь между убийством экс-депутата и расстрелом в 2011 году заместителя гендиректора Финансовой лизинговой компании Андрея Бурлакова.

