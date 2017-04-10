Максакова отметила день рождения Вороненкова в Киеве

Оперная дива Мария Максакова 10 апреля отметила день рождения своего покойного супруга Дениса Вороненкова в Киеве. Исполнительница показала снимки, сделанные возле могилы ее любимого мужчины.

Судя по фотографиям, опубликованным на официальной странице Максаковой в Facebook, она отправилась на кладбище с маленьким сыном Иваном и друзьями семьи. Певица надела черное короткое пальто и такого же цвета ободок.

Могила Дениса Вороненкова усыпана цветами. "С Днем Рождения, Любимый", – адресовала бывшему депутату Госдумы лаконичное сообщение артистка, которая после трагических событий остается на Украине.

Интересно, что Марию давно уже уговаривают вернуться в Россию. В частности, актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко попыталась выйти на связь с оперной певицей. Артистка хочет убедить коллегу вернуться домой. Однако пока безуспешно.

По информации СМИ, беглянка Максакова не приехала даже на день рождения своей дочки Людмилы в Россию. В своем аккаунте в Instagram родственница певицы опубликовала совместное фото и именинницей. "Моя маленькая, любимая принцесса, ты уже такая взрослая стала, будь счастлива! Мы все тебя очень любим! Я всегда рядом", – трогательно подписала снимок Анна Максакова.

Моя маленькая, любимая принцесса, ты уже такая взрослая стала, будь счастлива! Мы все тебя очень любим! Я всегда рядом❤ Публикация от Аня Максакова (@a_maxakoff) Апр 5 2017 в 11:43 PDT

Журналисты не выяснили, связалась ли с дочерью Мария, чтобы поздравить ее с днем рождения. Однако можно утверждать, что на праздновании оперной дивы не было. После смерти мужа Максакова предпочитает лишний раз не светиться. Даже концерт памяти покойного супруга она в последний момент отменила.

Напомним, супруг Максаковой, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, когда направлялся на деловую встречу. Киллер выстрелил в него несколько раз. Раны оказались смертельными. Вороненков умер мгновенно. Киллер был тяжело ранен охранником депутата и скончался на операционном столе, когда врачи боролись за его жизнь.