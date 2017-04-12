Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой

Россия отказалась от "Евровидения" Актер Степанов выпал из окна Визит Тиллерсона в Москву Взрыв в метро Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Четверг 13 апреля
Лента новостей
20:21
Наезд Савченко на старушку попал на видео
20:09
США впервые сбросили на Афганистан сверхмощную бомбу
20:02
Ким Чен Ын пригрозил агрессору Трампу
19:09
На Пасху москвичам разрешат бесплатно парковаться
18:50
Горе-грабитель на велосипеде растерял добычу (видео)
18:43
Кличко распродает киевское метро по частям
18:37
В Солнечной системе найдена еще одна планета
18:37
Эрнст отказался показывать "Евровидение" из-за Самойловой
18:26
Трамп "сел на шпагат" между Москвой и Пекином
18:08
США случайно разбомбили собственных союзников
17:55
Упавший из окна Степанов травмировал бывшую невесту
17:54
Стриженова превзошла Волочкову растяжкой
17:54
На въезде в Россию остановлен радиоактивный груз
17:49
Володин призвал депутатов не "пиариться" на законах
17:36
Как замедлить время в отпуске
17:29
Косметика опасна для здоровья
17:03
Лобода завела Бузову (видео)
16:58
Украину превратят в Запорожскую Сечь
16:56
Российскому футболисту разбили лицо во время матча (видео)
16:51
Киев позлорадствовал над визитом Тиллерсона в Россию
16:40
42-летняя Довлатова в четвертый раз стала мамой
16:34
В России подорожает водка
16:30
Калининградский губернатор рассказал об успехах региона
16:27
В Москве хакер похитил из банкомата 840 тысяч
16:12
Лайки в Facebook вызывают недомогание
15:53
Представитель Бондарчука закатил истерику из-за Степанова
15:52
Самые долгожданные фильмы апреля
15:49
Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову
15:39
США напуганы резким выступлением российского дипломата
15:37
Восьмилетний мальчик украл отцовский фургон для поездки за бургерами
15:31
Выпавший из окна Василий Степанов употреблял препараты
15:29
"ЕР" не поддержит допуск страховщиков к врачебной тайне
15:23
Дума и кабмин оценят эффективность законопроектов
15:16
"Зенит-Арена": скоро играть, но непонятно как
15:14
Подлая кража подкосила Евгения Осина
15:11
Китайский политик без ума от подарков Путина
14:53
Богач Трамп брал в долг у России
14:42
Кулич за 5 тысяч рублей возмутил россиян
14:38
На красной ветке московского метро произошел сбой
14:29
До Трампа долетели оскорбления из космоса
14:11
PornHub снова осчастливит россиян
14:02
Ученые советуют заваривать чай в микроволновке
13:54
Известную ведущую обвинили во вранье и грозят увольнением
13:51
Звягинцев покажет "Нелюбовь" на Каннском кинофестивале
13:51
Анита Цой расплакалась от отчаяния посреди огорода
13:48
Видео с покалеченным после падения из окна Степановым попало в Сеть
13:47
Россияне считают нужными партийные праймериз
13:42
Программу "Моя улица" поддерживают 86% москвичей
13:36
Как собрать iPhone своими руками (видео)
13:29
О чем говорили Путин и Тиллерсон
13:28
"Форсаж 8": упрямые русские и женщина-дьявол
13:26
"Платон" вскрыл проблемы регионов
13:13
Шоу "Говорим и показываем" заменили сериалом
13:08
У российского актера нашли склад оружия
12:50
Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова
12:49
Звезда фильма "Обитаемый остров" о драме Василия Степанова
12:45
Бег может продлить жизнь на годы
12:40
Сухоруков пожалел о роли в "Физруке"
12:23
Трагическая судьба актера Василия Степанова
12:22
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
12:19
Дети стали чаще болеть раком
12:09
В Москве воспитатель избил мальчика за отказ ложиться спать
11:48
В Самаре поймали украинского шпиона
11:42
Тимошенко сравнила соратника Порошенко с пупырышком
11:41
Названы самые безопасные автомобили для россиян
11:41
Сильвестр Сталлоне попал в скандал
11:31
Украина выступила с заявлением по "Евровидению"
11:29
Савченко сбила бабушку в Киеве
11:17
Московские полицейские нашли наркотики у преподавателя из США
11:07
Бывшего губернатора Челябинской области объявили в розыск
10:56
На фиолетовой ветке метро произошел сбой
10:56
Заключенные собрали вручную компьютеры ради порно
10:50
Усманов подал в суд на Навального
10:46
Джуд Лоу исполнит роль Дамблдора
10:43
Задержан бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов
10:37
Выступление участника "Голоса" сорвалось из-за бомбы
10:29
У актера Степанова диагностировали шизофрению
10:28
В Москве годовалый ребенок выпал из окна на 8-м этаже
10:13
Бывшая жена ворвалась в жизнь звезды "Дома-2"
10:12
Москвичам пообещали арктический холод на Пасху
09:47
Зять Трампа развалил Белый дом
09:38
Названы самые надежные валюты
09:38
Собутыльники обокрали певца Евгения Осина
09:16
В Петербурге подросток выпал из окна
09:08
Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
09:07
В Москве труп мужчины месяц пролежал в коллекторе
08:52
В Якутии два самосвала провалились под лед
08:48
Близкие рассказали о выпавшем из окна Василии Степанове
08:41
Москвичка в ходе ссоры зарезала собутыльника
08:40
Россия попала в продуктовую зависимость от Белоруссии
08:29
Главный предатель Порошенко получил убежище в ЕС
08:29
В женской тюрьме прошел конкурс красоты
08:18
В Москве 12-летнему школьнику сломали нос
08:14
Визит Тиллерсона в Москву озадачил Запад
01:05
Бузова натянула розовые сапоги до живота (фото)
22:07
Минобороны оставило шлейф долгов энергетикам Петербурга
21:56
Коммунисты в Мосгордуме поддержали программу по расселению хрущевок
21:55
Отец пациентки избил врача
21:49
Подробности встречи Путина и Тиллерсона
21:33
Путин дал агрессору Трампу шанс исправиться
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым
У актера Степанова диагностировали шизофрению
Мать Фриске три дня ждала внука под дверью его дома
Бузова натянула розовые сапоги до живота (фото)
Коллекторы выломали дверь в квартиру Ильи Резника
Эрнст отказался показывать "Евровидение" из-за Самойловой
Общество

Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Следственный комитет России направил запрос на Украину об оказании правовой помощи по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Следователи надеются, что ситуацию может прояснить супруга бывшего парламентария Мария Максакова, если приедет в Москву на допрос.
прочитано 41213 раз

До сих пор Украина не предоставила России официальное заключение о смерти Вороненкова, а значит, формально он все еще считается живым и расследование его убийства начать невозможно. На данный момент следователи ведут несколько уголовных дел, в которых фигурирует беглый политик, передает Life.ru.

ПО ТЕМЕ

Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове

Максакова отметила день рождения Вороненкова в Киеве

На Максакову вешают долги убитого Вороненкова

 Мария Петровна Максакова-Игенбергс

Мария Петровна Максакова-Игенбергс оперная певица, педагог

Это дела по статьям "Мошенничество в особо крупных размерах" и "Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц". Кроме того, по факту расстрела Вороненкова в центре Киева было возбуждено дело по статье "Умышленное убийство". Однако пока начать расследование данного преступления невозможно. 

Следственный комитет пытается связаться с супругой экс-депутата Марией Максаковой, чтобы вызвать на допрос в Москву. Российские правоохранители считают, что оперная певица может помочь им выяснить, кто и по каким причинам расправился с Вороненковым. 

Однако Максакова живет в Киеве и пока не собирается возвращаться в Москву. Следователи уже отправили официальный запрос на Украину об оказании правовой помощи и о допросе жены Вороненкова. Потребовали они и заключение судебно-медицинской экспертизы о смерти экс-депутата и ее причинах. 

Пока Украина не предоставила ответ на эти документы. И в России Вороненков по-прежнему числится в розыске, а суд продлевает для него заочный арест. 

Напомним, супруг Максаковой, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Киллер выстрелил в него несколько раз. Раны оказались смертельными. Вороненков умер мгновенно. Убийца был тяжело ранен охранником депутата и скончался на операционном столе.

Автор: Светлана Сидорчук12 апреля 2017, 10:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Толпа журналистов проводила Вороненкова в последний путь

567

комментарии

Политика

До Трампа долетели оскорбления из космоса
Тимошенко сравнила соратника Порошенко с пупырышком
О чем говорили Путин и Тиллерсон
Главный предатель Порошенко получил убежище в ЕС

Шоу-бизнес

В споре России и Украины из-за "Евровидения" поставлена точка
Анджелина Джоли выходит замуж
Эрнст отказался показывать "Евровидение" из-за Самойловой
Упавший из окна Степанов травмировал бывшую невесту

Проишествия

У российского актера нашли склад оружия
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
Известный футболист пострадал от взрыва в Германии
Олень набросился на автомобилиста (видео)

Lifestyle

Самые долгожданные фильмы апреля
Звягинцев покажет "Нелюбовь" на Каннском кинофестивале
"Форсаж 8": упрямые русские и женщина-дьявол
Сухоруков пожалел о роли в "Физруке"
Общество

Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир пояснил, что дело тут вовсе не в воспитании
Политика

Главный предатель Порошенко получил убежище в ЕС

Беглый депутат Рады защитил семью от президента Украины
Шоу-бизнес

Бывшая жена ворвалась в жизнь звезды "Дома-2"

Евгения Феофилактова подаст в суд на Антона Гусева
Шоу-бизнес

У актера Степанова диагностировали шизофрению

Звезду фильма "Обитаемый остров" увезли в психиатрическую клинику

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову
Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова
В женской тюрьме прошел конкурс красоты
Зара прячет живот под свободной одеждой

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
Мэр Красноуфимска объяснил призыв смеяться после теракта
Под лавиной на Камчатке погиб сотрудник "Газпрома" с сыном
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru