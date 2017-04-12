Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой

Следственный комитет России направил запрос на Украину об оказании правовой помощи по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Следователи надеются, что ситуацию может прояснить супруга бывшего парламентария Мария Максакова, если приедет в Москву на допрос.

До сих пор Украина не предоставила России официальное заключение о смерти Вороненкова, а значит, формально он все еще считается живым и расследование его убийства начать невозможно. На данный момент следователи ведут несколько уголовных дел, в которых фигурирует беглый политик, передает Life.ru.

Это дела по статьям "Мошенничество в особо крупных размерах" и "Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц". Кроме того, по факту расстрела Вороненкова в центре Киева было возбуждено дело по статье "Умышленное убийство". Однако пока начать расследование данного преступления невозможно.

Следственный комитет пытается связаться с супругой экс-депутата Марией Максаковой, чтобы вызвать на допрос в Москву. Российские правоохранители считают, что оперная певица может помочь им выяснить, кто и по каким причинам расправился с Вороненковым.

Однако Максакова живет в Киеве и пока не собирается возвращаться в Москву. Следователи уже отправили официальный запрос на Украину об оказании правовой помощи и о допросе жены Вороненкова. Потребовали они и заключение судебно-медицинской экспертизы о смерти экс-депутата и ее причинах.

Пока Украина не предоставила ответ на эти документы. И в России Вороненков по-прежнему числится в розыске, а суд продлевает для него заочный арест.

Напомним, супруг Максаковой, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Киллер выстрелил в него несколько раз. Раны оказались смертельными. Вороненков умер мгновенно. Убийца был тяжело ранен охранником депутата и скончался на операционном столе.

