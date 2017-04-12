Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой
До сих пор Украина не предоставила России официальное заключение о смерти Вороненкова, а значит, формально он все еще считается живым и расследование его убийства начать невозможно. На данный момент следователи ведут несколько уголовных дел, в которых фигурирует беглый политик, передает Life.ru.
Это дела по статьям "Мошенничество в особо крупных размерах" и "Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц". Кроме того, по факту расстрела Вороненкова в центре Киева было возбуждено дело по статье "Умышленное убийство". Однако пока начать расследование данного преступления невозможно.
Следственный комитет пытается связаться с супругой экс-депутата Марией Максаковой, чтобы вызвать на допрос в Москву. Российские правоохранители считают, что оперная певица может помочь им выяснить, кто и по каким причинам расправился с Вороненковым.
Однако Максакова живет в Киеве и пока не собирается возвращаться в Москву. Следователи уже отправили официальный запрос на Украину об оказании правовой помощи и о допросе жены Вороненкова. Потребовали они и заключение судебно-медицинской экспертизы о смерти экс-депутата и ее причинах.
Пока Украина не предоставила ответ на эти документы. И в России Вороненков по-прежнему числится в розыске, а суд продлевает для него заочный арест.
Напомним, супруг Максаковой, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Киллер выстрелил в него несколько раз. Раны оказались смертельными. Вороненков умер мгновенно. Убийца был тяжело ранен охранником депутата и скончался на операционном столе.
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