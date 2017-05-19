Максакова рассказала о тестостероне Вороненкова

Оперная дива Мария Максакова рассказала о своей жизни в Киеве после убийства супруга Дениса Вороненкова. Она раскритиковала как российских телеведущих, так и родственников, не одобряющих ее поступки.

Экс-депутат заявила, что она не считает себя виновной в чем-либо перед Россией. Она предложила журналистам "покаяться" за то, что они "наснимали 16 передач" и "обхаяли" ее, не дав высказаться. "Им не стыдно? Им-то самим покаяться не хочется? Весь этот мусор, шум, фон – что это было? Призыв к покаянию?" – удивилась Мария Максакова.



По словам Максаковой, в России многие критикуют Вороненкова, так как им не хватает тестостерона. "Чем его меньше, тем хуже работает мозг и логическое мышление", – цитирует оперную диву "МК". Она отметила, что многие считают ее предательницей, так как она не вернулась на родину. "Как они себе это видят? Здесь могила. Я что должна делать? Кто будет за ней ухаживать, всем заниматься? Еще сорока дней не было, они уже орали… А куда я могу поехать?!

В то же время Мария Максакова отметила, что уровень тестостерона в крови ее мужа был намного выше, чем у его противников. "Я все время хочу сказать – он был таким, докуда вам не допрыгнуть в два прыжка. Можете только разговаривать, потому что пользуетесь его молчанием", – пояснила она.

Вдова Вороненкова обвинила своих родственников в том, что они активно принимают ее помощь, но при этом они сами якобы отвернулись от нее в нужный момент. "Есть фраза в Библии: не мир, но меч принес… В этом смысле Денис отсек от меня психологически все лишнее. Я поняла, кто мне друг, а кто мне никто", – считает Мария Максакова.

Публикация от Лаврентьева Марина Николаевна (@marina.lavrentjeva) Мар 25 2017 в 8:10 PDT

Между тем оперная дива рассказала, что после убийства мужа она за полтора месяца похудела на 12 килограммов, в том числе и на нервной почве. По ее словам, у нее достаточно волевой характер, чтобы суметь остаться в красивой форме. Подобным образом она охарактеризовала свою жизнь в Киеве после смерти Вороненкова. "Это и не значит, что теперь, когда осталась одна, я должна сломаться. Нет, конечно. Даже не подумаю", – заключила она.

