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В Москве из-за кражи банки кофе полиция устроила погоню (видео)

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В полицию позвонил охранник продуктового магазина и заявил, что покупатель украл банку кофе и скрылся на автомобиле. Для поимки преступника в городе был введен план "Перехват", пишет "З60 Подмосковье".

Подозреваемого в воровстве кофе задержали после погони. Пять автомобилей ДПС окружили машину злоумышленника на перекрестке возле станции метро "Бабушкинская". Задержание попало на видео.

24 марта 2017, 11:32

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