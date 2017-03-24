В Москве из-за кражи банки кофе полиция устроила погоню (видео)

В полицию позвонил охранник продуктового магазина и заявил, что покупатель украл банку кофе и скрылся на автомобиле. Для поимки преступника в городе был введен план "Перехват", пишет "З60 Подмосковье".
Подозреваемого в воровстве кофе задержали после погони. Пять автомобилей ДПС окружили машину злоумышленника на перекрестке возле станции метро "Бабушкинская". Задержание попало на видео.
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