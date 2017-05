В Сети появились снимки подземного "города" нацистов

Журналисты опубликовали снимки подземного немецкого "города" времен Второй мировой войны. Бункер находится в рыбацкой деревне Схевенинген в Нидерландах.

Укрытие было построено в 1942 году голландскими заключенными, передает Daily Mail. По данным издания, бункер создали по приказу рейхскомиссара Нидерландов Артура Зейсса-Инкварта.

Just discovered, an underground Nazi ‘city’ of bunkers and saunas built by Dutch slaves under The Hague. https://t.co/WtBGpo1PXs @MailOnline pic.twitter.com/zyC6i6WYAZ — Queen's Park Media (@ThisQueensPark) 19 мая 2017 г.

Общая площадь бункера составляет 100 тысяч квадратных метров. Всего на этой территории было около 900 военных как подземных, так и наземных сооружений. Здесь одновременно могли разместиться более трех тысяч солдат СС. Для них были оборудованы личные комнаты, кладовые и сауна.

"A LOST city of bunkers built by the Nazis in The Hague during WW2 has been laid bare in these astonishing pictures" https://t.co/wIGLuelfLK — Karsten Klein (@karstenklein) 19 мая 2017 г.

В бункере была создана система туннелей, ведущих к оружейным складам, кухням, комнатам отдыха. "Почти что маленький город, только защищенный от взрывов бомб", – рассказал исследователь Александр Фокке.

После обнаружения часть подземелья переоборудовали в военный музей. В бункере сохранились картины, написанные солдатами СС.

Напомним, нацистская армия вторглась на территорию Нидерландов 10 мая 1940 года. Спустя пять дней страна капитулировала, ее освободили лишь 5 мая 1945 года.