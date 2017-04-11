Усманов подаст на Навального в суд за клевету

Алишер Усманов будет разбираться в суде с неоднократно судимым экс-чиновником Кировской области Алексеем Навальным по поводу обвинений в совершении преступления. Бизнесмен потребует от последнего ответить за клевету публично. По словам предпринимателя, у оппозиционера нет "морального права" обвинять его, поскольку он ведет свои дела "прозрачно и законно".

Алишер Усманов собирается подать в суд на Алексея Навального в связи публикациями последнего, порочащими честь и достоинство бизнесмена. Кроме того, предприниматель считает, что клеветой сведения, распространяемые в опубликованных расследованиях Навального.



"Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения – клевета, – заявил Усманов. – Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления".

"В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы", – цитирует бизнесмена ТАСС. По его словам, у Навального нет "морального права" обвинять его, поскольку он ведет свои дела "прозрачно и законно".

Алишер Усманов напомнил, что он обеспечивает работой более сотни тысяч человек. А его личные расходы на благотворительность превышают 100 миллионов долларов в год.

Напомним, согласно опубликованному ранее материалу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Илья Елисеев, однокурсник премьера Дмитрия Медведева, и связанный с ним фонд "Соцгоспроект", получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе. Его стоимость оценивалась "экспертами" ФБК в пять миллиардов рублей.

Усманов в настоящее время занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в 14 миллиардов долларов. Он – крупнейший акционер USM Holdings, который контролирует крупнейшего в стране производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", Mail.ru.

Бизнесмен также владеет пакетами акций в "ЮТВ Холдинг" и "СТС Медиа", а также издательским домом "Коммерсантъ" и более 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал". Кроме того, Усманов активно инвестирует и в активы в сфере высоких технологий.