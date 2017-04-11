Усманов подаст на Навального в суд за клевету
Алишер Усманов собирается подать в суд на Алексея Навального
в связи публикациями последнего, порочащими честь и достоинство бизнесмена.
Кроме того, предприниматель считает, что клеветой сведения, распространяемые в
опубликованных расследованиях Навального.
"Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения – клевета, – заявил Усманов. – Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления".
"В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы", – цитирует бизнесмена ТАСС. По его словам, у Навального нет "морального права" обвинять его, поскольку он ведет свои дела "прозрачно и законно".
Алишер Усманов напомнил, что он обеспечивает работой более сотни тысяч человек. А его личные расходы на благотворительность превышают 100 миллионов долларов в год.
Напомним, согласно опубликованному ранее материалу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Илья Елисеев, однокурсник премьера Дмитрия Медведева, и связанный с ним фонд "Соцгоспроект", получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе. Его стоимость оценивалась "экспертами" ФБК в пять миллиардов рублей.
Усманов в настоящее время занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в 14 миллиардов долларов. Он – крупнейший акционер USM Holdings, который контролирует крупнейшего в стране производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", Mail.ru.
Бизнесмен также владеет пакетами акций в "ЮТВ Холдинг" и "СТС Медиа", а также издательским домом "Коммерсантъ" и более 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал". Кроме того, Усманов активно инвестирует и в активы в сфере высоких технологий.
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