Подружка Ассанжа вышла из тюрьмы

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг досрочно выпустили из тюрьмы. Она была приговорена к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже госсобственности, передает "Би-би-си".

Chelsea Manning who was behind one of the biggest intelligence leaks in US history has been released from prison https://t.co/jgdUpWpZ2Q pic.twitter.com/qgWyNxCXXU