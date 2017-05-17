Подружка Ассанжа вышла из тюрьмы

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг досрочно выпустили из тюрьмы. Она была приговорена к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже госсобственности, передает "Би-би-си".

Chelsea Manning who was behind one of the biggest intelligence leaks in US history has been released from prison https://t.co/jgdUpWpZ2Q pic.twitter.com/qgWyNxCXXU — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 17 мая 2017 г.

Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году на американской военной базе в Кувейте, после того как стало известно, что он передал секретные данные основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. В 2013 году, на следующий день после оглашения приговора, Мэннинг объявил о желании сменить пол и попросил, чтобы его называли Челси. Спустя два года он стал женщиной.

Напомним, Мэннинг передал WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009-2010 годах. В 2016 году Ассанж заявил, что готов сесть в тюрьму вместо Челси, если президент США (в то время Барак Обама. – Прим. ред.) помилует информатора.

