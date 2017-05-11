Собутыльники с топором напали на мужчину в центре Москвы

В магазин на Нижегородской улице в центре Москвы вошел 30-летний мужчина, который рассказал, что его ударили топором, передает телеканал "360". Стали известны подробности произошедшего. Пострадавший вместе с двумя товарищами совместно распивали алкоголь, как вдруг те напали на своего приятеля. Они избили его и ударили кухонным топориком, после чего похитили мобильный телефон и документы своей жертвы. Материальный ущерб оценивается в 4,5 тысячи рублей. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными ушибами и ссадинами головы, правового предплечья и левой кисти. Злоумышленники уже были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный группой лиц с применением оружия".