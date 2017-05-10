"Пипи ся" встанет на вооружение Китая

Интернет-пользователи Китая приняли участие в голосовании, выбрав наиболее подходящее название для нового авианосца "Проект 001А". В итоге, большинство голосов было отдано за имя рака-богомола, которое произносится как "пипи ся".

Имя рака-богомола (皮皮虾), в латинской транскрипции выглядит как "pipixia", а по-русски произносится: "пипи ся", передает Lenta.ru. Это название на авианосце захотели увидеть 1,37 миллиона человек. Среди других имен пользователи предлагали также "Тайвань" и "Сунь Укун", однако "Пипися" оказалась вне конкуренции.

При этом, как сообщил официальный представитель Минобороны Китая Ян Юйжин, вопрос с названием авианосца будет решен только ближе к 2020 году, когда он будет введен в эксплуатацию. Вместе с тем, представитель ведомства подчеркнул, что официально корабль не будет носить имя рака-богомола.

Авианосец "Проект 001А" был спущен на воду в ареле 2017 года в городе Далянь. При этом, корабль до сих пор остается без имени.

‘Let's Go, Mantis shrimp’ - Chinese Internet meme brought to life pic.twitter.com/jUt5yB3OjU — chinadotcom_en (@chinadotcom_en) 30 апреля 2017 г.

Как отмечает издание, рак-богомол – очень популярное животное среди жителей Китая. Жители Поднебесной высмеивают его за необычный внешний вид и повадки. У китайцев есть даже устойчивое выражение: "Пойдем, рак-богомол!"