"Пипи ся" встанет на вооружение Китая

Имя рака-богомола (皮皮虾), в латинской транскрипции выглядит как "pipixia", а по-русски произносится: "пипи ся", передает Lenta.ru. Это название на авианосце захотели увидеть 1,37 миллиона человек. Среди других имен пользователи предлагали также "Тайвань" и "Сунь Укун", однако "Пипися" оказалась вне конкуренции.

При этом, как сообщил официальный представитель Минобороны Китая Ян Юйжин, вопрос с названием авианосца будет решен только ближе к 2020 году, когда он будет введен в эксплуатацию. Вместе с тем, представитель ведомства подчеркнул, что официально корабль не будет носить имя рака-богомола.

#PeoplesDailyComments: ‘Let's go, mantis shrimp’-Chinese turn to meme to welcome the 1st home-built aircraft carrier https://t.co/NDS6948M1k pic.twitter.com/EtG0GXpMn8