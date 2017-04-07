Раскрыта загадка запаха старых книг

Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона провели опрос среди посетителей библиотеки и выяснили, как они воспринимают запахи старых книг. Результаты исследования были опубликованы в журнале Heritage Science, а коротко о них сообщает "Газета.ru".

Все респонденты (100%) заявили, что ощущают древесные нотки в запахе книг. 86% опрошенных указали на присутствие запаха дыма, 71% уловили аромат земли, а 41% – ванили. Большинство участников (70%) признались, что им нравится, как пахнут книги, 14% заявили, что аромат умеренно приятный и 14% сказали, что он нейтральный.

Интересно, что одна книга 1928 года выпуска вызвала наиболее противоречивые ощущения у испытуемых. Так, некоторые уловили аромат шоколада и кофе, а некоторые заявили, что бумажные страницы пахнут рыбой, телом, грязными носками и нафталином.

Исследователи подчеркивают, что запахи книг – такая же важная часть культурного наследия, как и сами издания. Именно поэтому аромат старой бумаги следует выявлять и сохранять. С этой целью ученые проанализировали летучие органические вещества, которые испаряют книги. Исследователи надеются, что этот запах можно будет искусственно создать для поддержания нужной атмосферы – например, в музеях или библиотеках.