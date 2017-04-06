Чем привлекают врачи и рабочие

Трамп начал бомбить Сирию Взрыв в метро Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Понедельник 10 апреля
Лента новостей
12:21
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
12:10
Украина ведет себя как алкоголик в завязке
12:03
Самолет в Петербург задержали из-за сообщения о бомбе
12:02
Сексапильная модель заработала миллионы на своих прелестях
11:45
Трамп призвал Роберта Де Ниро покинуть страну
11:40
Плющенко объяснил уход из спорта
11:37
В Подмосковье первокурсник надругался над безработным
11:33
Москва отчитала ОПЕК за цену на нефть
11:18
Москвич погиб при пожаре вместе с пятью собаками
11:13
Невестку Дональда Трампа взяли под охрану
11:06
Боярская о слезах и отчаянии с Матвеевым
11:03
У беременной Стоцкой истерика из-за разлада в семье
10:58
Россиян потрясла смерть школьницы после укола лидокаина
10:48
Трампу удалось запугать Китай
10:46
Звезда "Ла-Ла Ленд" разбила школьнику сердце
10:25
Наркоманы и пьяницы выгнали из дома мать Литвиновой
10:18
"Гарри Поттер" побил новый рекорд
10:13
Пассажиры рассказали о задымлении в московском метро
09:46
При взрыве в Харькове ранило подростка
09:44
Водитель Gelandewagen открыл огонь в Петербурге (видео)
09:34
Тело избитого мужчины в тельняшке нашли у дороги
09:21
Жена Кержакова родила после смерти отца
09:20
Галкин обнародовал странную диету Пугачевой
09:19
Московский банк из топ-100 лишился лицензии
09:12
Пожар в Храме всех религий в Казани попал на видео
09:06
В Москве эвакуировали сотни человек из-за пожара в общежитии
09:00
Россияне поддержали запрет на соцсети для детей
08:53
В Comedy Club поглумились над Дианой Шурыгиной
08:52
В России узаконят растения с наркотиками
08:35
В центре Москвы девушку пырнули ножом из-за 200 рублей
08:27
Модель Ирина Шейк родила первенца
08:22
Лондон подначивает G7 сделать подлость Москве
08:02
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
07:53
В Подмосковье горит здание пенсионного фонда (видео)
07:42
Пассажиры пожаловались на сбой в московском метро
00:01
Новорожденного сына Казаченко постигла горькая участь
22:38
Анна Седокова стала мамой в третий раз
17:56
Больному Носкову отказались делать операцию
17:36
По Дворцовой площади пробежал голый мужчина (видео)
17:18
В Петербурге закрыли станцию метро "Площадь восстания"
17:09
Трамп готовит новые санкции против России
16:46
Экстравагантные красотки покорили ипподром
16:25
"ИГ" взяло ответственность за теракты в Египте
16:13
В Москве ножом ранили сотрудницу полиции
15:52
На МКАД загорелась "Газель" (видео)
15:32
63-летняя Успенская восхитила "голым" платьем
15:20
Галкин высмеял Литвинову в Грязи
14:55
Путин выразил соболезнования президенту Египта после серии терактов
14:45
Тело Евтушенко доставили в Россию
14:33
Бузова шокировала вмятиной на бедре
14:05
Страшное столкновение поездов в Москве
13:51
Джанет Джексон после родов ушла от мужа
13:24
В Египте в Вербное воскресенье взорвали церковь
13:12
Трагедия в метро Петербурга коснулась семьи Собчак
12:50
Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве
12:16
Недалеко от Сургута с радаров пропал вертолет
12:00
Милана Кержакова высказалась о смерти отца
11:47
Жена Погребняка попала в аварию
11:19
Плющенко морил голодом всю семью
10:58
В Турции разбился воздушный шар с туристами
10:51
Столкновение поездов в Москве попало на видео
10:14
Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве
10:07
В Таганроге в жилом доме произошел взрыв
10:01
На трассе под Екатеринбургом перевернулся автобус
02:02
Поезда в Москве столкнулись лоб в лоб
00:29
После катастрофы в Москве парализовано движение поездов
23:38
В Москве столкнулись поезд и электричка
22:46
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."
17:57
Захарова отреагировала на отмену визита Джонсона в Россию
17:36
Россиянка выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике
17:18
Необычные места для прогулок по Москве
16:51
Бузова закатила истерику на съемках
16:23
Charlie Hebdo высмеял Трампа за атаку на Сирию
15:58
Как бороться с весенней усталостью
15:52
На Садовом кольце произошла массовая авария
15:30
Глава МИД Британии отменил визит в Россию
15:07
Гребенщиков закрутил роман с Толкалиной
14:49
Самые яркие роли Надежды Румянцевой
14:16
В России проведут акции памяти после взрыва в Петербурге
13:59
Анжелика Варум поддерживает пьяного мужа
13:57
Космонавт Гречко целовал жене руки перед смертью
13:25
Лучшие дикторы радио и телевидения
13:23
Семья восстала против Гузеевой
12:59
Ребенку стало плохо на борту самолета Красноярск – Москва
12:45
В Москве эвакуировали станцию метро "Автозаводская"
12:32
Умер космонавт Георгий Гречко
12:23
В московской подземке нашли следы взрывчатки
12:21
У Запада появились вопросы по поводу химатак в Сирии
12:01
Инспектор прозевал террориста Джалилова из-за игры
11:42
Из Российского футбольного союза исключили семь клубов
11:24
Террорист хотел устроить взрыв в центре Стокгольма
11:11
На Урале коллекторы избили 11-летнего инвалида
10:53
У Киркорова нашелся брат-близнец
10:38
В Петербурге закрыли вторую за два часа станцию метро
10:33
Нагиев рассказал Урганту о связи с Бузовой
10:15
Неизвестные дерзко расстреляли полицейских в Ингушетии
10:00
Модельер-убийца держал в страхе всю Москву
09:59
В Петербурге закрыли станцию метро "Елизаровская"
22:07
Полиция назвала число жертв теракта в Стокгольме
21:59
Полковника полиции заподозрили в убийстве любовницы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова закатила истерику на съемках
Инспектор прозевал террориста Джалилова из-за игры
Новорожденного сына Казаченко постигла горькая участь
Модельер-убийца держал в страхе всю Москву
Космонавт Гречко целовал жене руки перед смертью
Нагиев рассказал Урганту о связи с Бузовой
Общество

Чем привлекают врачи и рабочие

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
В Министерстве труда России назвали самые востребованные на рынке профессии. Оказалось, что в текущем году работодатели больше всего нуждаются в специалистах из сферы науки, техники и гуманитарных областей.
прочитано 1070 раз

По данным ведомства, наиболее востребованы на рынке труда квалифицированные рабочие промышленности (металлообрабатывающее и машиностроительное производство), строительства, транспорта а также специалисты высшего уровня квалификации. В последнюю группу входят врачи, ученые, техники, а также юристы и специалисты в сфере культуры, передает Russia Today. 

ПО ТЕМЕ

Самые сексуальные мужские профессии

Названы самые успешные женщины России

Путан уравняли с боксерами и солдатами

А вот работникам бизнес-сферы, менеджерам и документоведам найти работу в текущем году будет сложнее. "По отдельным видам занятий количество зарегистрированных безработных превышает заявленную работодателями потребность. К ним можно отнести специалистов в сфере бизнеса и администрации, руководителей. Среди безработных специалистов среднего уровня квалификации – служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом, обслуживанием", – пояснили в министерстве. 

Эксперты в сфере здравоохранения подтвердили данные министерства о востребованности врачей. Они подчеркнули, что медики высшей квалификации всегда были наиболее желанными сотрудниками. Сейчас дефицит кадров в сфере медицины особенно выражен в регионах. 

При этом эксперты подчеркивают, что для получения высшей категории врачу необходимо потратить около 15 лет. Таким образом стать востребованными специалистами медики могут не раньше, чем им исполнится около 33 лет. 

Отметим, что врачи и рабочие пользуются спросом не только на рынке труда, но и среди женщин. Согласно результатам многочисленных опросов, обычно именно эти профессии считаются самыми сексуальными. По-видимому, рабочие привлекают слабый пол своей физической силой, а врачи – способностью проявить заботу.   

Автор: Светлана Сидорчук6 апреля 2017, 20:16

комментарии

Политика

Лондон подначивает G7 сделать подлость Москве
Трамп готовит новые санкции против России
У Запада появились вопросы по поводу химатак в Сирии
Charlie Hebdo высмеял Трампа за атаку на Сирию

Шоу-бизнес

Ксения Собчак побила Леру Кудрявцеву
Невестку Дональда Трампа взяли под охрану
Боярская о слезах и отчаянии с Матвеевым
У беременной Стоцкой истерика из-за разлада в семье

Проишествия

Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."
Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве
В московской подземке нашли следы взрывчатки

Lifestyle

Трамп призвал Роберта Де Ниро покинуть страну
Звезда "Ла-Ла Ленд" разбила школьнику сердце
"Гарри Поттер" побил новый рекорд
Необычные места для прогулок по Москве
Шоу-бизнес

Новорожденного сына Казаченко постигла горькая участь

Мать ребенка дала показания в суде
Шоу-бизнес

Жена Кержакова родила после смерти отца

Известный футболист сообщил счастливую весть
Шоу-бизнес

У беременной Стоцкой истерика из-за разлада в семье

Популярная певица написала обращение к подписчикам
Экономика

Украина ведет себя как алкоголик в завязке

Киеву не хватает газа, чтобы обеспечить население голубым топливом

Гороскоп

Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала
Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым

Фоторепортажи

Сексапильная модель заработала миллионы на своих прелестях
Экстравагантные красотки покорили ипподром
Страшное столкновение поездов в Москве
Самые яркие роли Надежды Румянцевой

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Неизвестные дерзко расстреляли полицейских в Ингушетии
Не заметившие смерть пациентки врачи ушли домой после работы
Взрыв у школы в Ростове организовал ревнивый любовник
В детском саду Сургута открыли центр ритуальных услуг
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru