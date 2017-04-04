Врачи нашли рак у девушки по фото в соцсетях

Теракт в метро Взрыв в Ростове Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Четверг 6 апреля
Лента новостей
11:36
Елене Воробей запретили общаться с родственниками
11:35
В петербургской многоэтажке нашли взрывное устройство
11:27
Продюсер популярного проекта оказался педофилом
11:19
Галкин поглумился над Малышевой
11:16
Брекзит вынудил Лондон искать дружбы с Москвой
11:13
Алена Апина: В меня летели ядовитые плюхи
11:12
Украина заволновалась из-за миллиона Владимира Меньшова
10:45
Опубликовано видео с места взрыва в Ростове
10:38
Камбербэтч снялся в фильме российского режиссера
10:32
Почему на лице появляются прыщи
10:28
Молодой муж накинулся на друга Леры Кудрявцевой
10:25
Прилучный стал ведущим на Первом канале
10:25
В Химках многодетная мать выбросила младенца в мусорку
10:14
Ученые нашли продлевающие жизнь жиры
10:04
На западе Москвы найдено тело избитого пенсионера
09:59
У школы в Ростове произошел взрыв
09:48
Питерское метро пять раз "минировал" семиклассник
09:44
Хованскую раскритиковали за позицию по сносу хрущевок
09:44
Трамп отказался делиться с Путиным секретами
09:37
Дима Билан потерял плечо
09:32
В ДТП на шоссе Энтузиастов пострадали четыре человека
09:23
Воссоздана хроника теракта в метро Петербурга
09:04
Россия нашла способ отомстить Эрдогану
09:01
Возле школы в центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв
09:00
Красавица внучка закатила скандал Немоляевой на сцене
08:58
После скандала Агутин объяснил странное поведение Варум
08:45
Опубликовано видео с места смертельного столкновения автобуса и фуры
08:29
Чемпиона России по футболу арестовали за избиение жены
08:22
Банду убийц полицейских ликвидировали под покровом ночи
22:14
Госдума не поддержала инициативу Рашкина
21:59
Российского актера убили в Донбассе
21:44
На станции метро "Тушинская" нашли подозрительный предмет
21:25
Место смерти тестя Кержакова озадачило россиян
21:12
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову
20:42
Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым
20:25
Темные пятна в расследовании петербургского теракта
20:06
67-летняя Пугачева пришла на детский праздник в коротких шортах
20:03
Кто мешает Трампу отменить санкции против России
19:48
Суровый житель Воронежа замотал автомобиль скотчем (видео)
19:44
"Время первых": полет в кандалах
19:27
Samsung Galaxy S8 украсили двуглавым орлом
19:11
Глеб Клубничка объедается булками после липосакции
18:54
Опознаны все жертвы теракта в метро Петербурга
18:36
Плющенко прервал молчание из-за Сотниковой
18:17
Российскую чемпионку лишили олимпийской медали
18:11
Иванка Трамп открыла отцу глаза на суровую правду
18:02
Подросток свернул шею из-за смартфона
17:58
Звезда "Голоса" разревелась у хирурга
17:50
Лавры Навального не дают Рашкину покоя
17:43
Объявлена дата визита Тиллерсона в Москву
17:40
Число бедных россиян приблизилось к 20 миллионам
17:25
В семье Варум и Агутина новый скандал
17:09
Заговорившийся диктор Кремля насмешил Путина
16:59
В Шереметьево умер итальянец
16:52
Назван подозреваемый в нападении на Расула Мирзаева
16:52
Подробности трагической гибели тестя Кержакова
16:43
Синхронистка Ищенко: из бассейна в политику
16:33
Семья готовит тайные похороны Евтушенко
16:22
Фото голой жены Павла Мамаева утекли в Сеть
16:15
"Росатом" нацелился на рынок энергии ветра
16:10
Инна Чурикова перестала выходить на связь
16:08
Куда пропал сын Любови Полищук
15:53
Институт в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
15:47
Школьница предупредила о теракте в Петербурге
15:32
Новое жуткое видео с места взрыва в метро
14:58
Плющенко вынудил Бледанс пойти на жертвы
14:57
Безутешная Лера Кудрявцева: Думать ни о чем не могу
14:56
"Смертник в шапочке" пожаловался на травлю
14:55
Rusatom Healthcare принял первого пациента в Челябинске
14:35
Звезда "Дома-2": Я здесь больше не могу!
14:32
Рынок столичной недвижимости "впал в кому"
14:32
Как Андрей Тарковский покорил мир
14:10
В президенты Франции метит темная лошадка
14:08
Топ-7 курортов Турции
14:05
Любовница со слезами простилась с Александром Носиком
13:55
Жена известного хоккеиста пожаловалась на жизнь в России
13:49
Порошенко выставил себя на посмешище из-за Гайдар
13:30
Муж испортил радость Гузеевой
13:26
Почему мужчины умирают раньше
13:18
Труп россиянки в чемодане выбросила в море ее мать
13:17
Киев резко отреагировал на перенос "Евровидения" в Берлин
13:15
При теракте в метро трое погибли под колесами поезда
12:58
Окровавленная Пересильд шокировала хождением по парапету
12:58
Меньшов дал Прилепину миллион на Донбасс
12:51
На желтой ветке московского метро заговорили на английском
12:49
Захарова восхитилась "бесстыжим" снимком Симоньян
12:41
Володин предложил обсудить молодежную политику
12:33
Организаторы "Евровидения" посыпают голову пеплом из-за Украины
12:28
Ушедший Дружинин раскрыл интригу шоу "Танцы"
12:26
В Петербурге после взрыва задержали шесть террористов
12:24
Старушка-хохотушка сняла на видео издевательство над мужем
12:18
"ЕР" призвала все партии проводить праймериз
12:15
Звезда "Индиана Джонс" потерпела провал
12:14
Смертник Джалилов собирался взорвать другую станцию
12:07
Бабушка с автоматом Калашникова наделала шума в центре Москвы
12:04
Киев готовит пощечину ветеранам к 9 Мая
11:53
Резник назвал Пугачеву "настоящим тираном"
11:48
Боня показала своего нового красивого парня
11:37
Директор Rambler на Infiniti сбила студента
11:34
США нашли фото со "страшным секретом" Путина
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Питерский смертник был работником суши-бара
На оскандалившегося Макаревича набросились жители Кипра
Питерский смертник странно себя вел перед терактом
Загадочная смерть тестя Кержакова повергла Россию в шок
У Киева отбирают "Евровидение"
Макаревич эмоционально высказался о концерте в день трагедии
Общество

Врачи нашли рак у девушки по фото в соцсетях

Хлоя Джордан. Фото: facebook.com/cloee.may
Врачи нашли рак у 21-летней Хлои Джордан из Вулверхэмптона благодаря селфи. Девушка обратилась к медикам, чтобы избавиться от родинки на животе.
прочитано 3176 раз

Хлоя пожаловалась, что из-за пятна на теле она не может делать красивые фотографии в бикини. Биопсия показала, что это меланома (рак кожи).

Своей историей девушка поделилась в соцсетях. На всех селфи в купальнике ей приходилось прикрывать рукой ненавистную родинку.

Когда Хлоя решила обратиться к врачам, пятно уже изменило форму и цвет. В результате выяснилось, что это самая тяжелая форма рака кожи.

Пациентке удалили родинку и назначили лечение. Девушка заверила, что теперь будет тщательнее следить за состоянием кожи. 

Автор: Людмила Фоканова4 апреля 2017, 12:20

комментарии

Политика

Место смерти тестя Кержакова озадачило россиян
Кто мешает Трампу отменить санкции против России
В президенты Франции метит темная лошадка
Порошенко выставил себя на посмешище из-за Гайдар

Шоу-бизнес

Перед "Евровидением" Самойлова отправилась к пластическому хирургу
Елене Воробей запретили общаться с родственниками
Галкин поглумился над Малышевой
Алена Апина: В меня летели ядовитые плюхи

Проишествия

Темные пятна в расследовании петербургского теракта
Подросток свернул шею из-за смартфона
Российского актера убили в Донбассе
Труп россиянки в чемодане выбросила в море ее мать

Lifestyle

Украина заволновалась из-за миллиона Владимира Меньшова
Камбербэтч снялся в фильме российского режиссера
"Время первых": полет в кандалах
Заговорившийся диктор Кремля насмешил Путина
Политика

Место смерти тестя Кержакова озадачило россиян

Сенатор Вадим Тюльпанов умер в оздоровительном центре с неоднозначной репутацией
Шоу-бизнес

Прилучный стал ведущим на Первом канале

Звезда сериала "Мажор" решил попробовать себя в новом амплуа
Шоу-бизнес

После скандала Агутин объяснил странное поведение Варум

В СМИ появилась информация о трудностях в отношениях пары
Шоу-бизнес

Дима Билан потерял плечо

Популярный исполнитель гастролирует по Сибири

Гороскоп

Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым
Бизнес-гороскоп на апрель
Любовный треугольник Дмитрия Нагиева
Гороскоп здоровья на апрель

Фоторепортажи

Синхронистка Ищенко: из бассейна в политику
Горячие фото Алексея Чумакова
Как живет юная пассия 51-летнего модного писателя
Как менялся Дмитрий Нагиев

Спорт

Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову
Фото голой жены Павла Мамаева утекли в Сеть
Жена известного хоккеиста пожаловалась на жизнь в России
Овечкин раздул скандал перед Олимпиадой-2018

Регионы

"Смертник в шапочке" пожаловался на травлю
Убийцы в Астрахани устроили ловушку для полицейских
Чем предстоит заняться Бречалову на посту главы Удмуртии
Вейперы высмеяли теракт в питерском метро
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru