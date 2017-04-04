Врачи нашли рак у девушки по фото в соцсетях

Врачи нашли рак у 21-летней Хлои Джордан из Вулверхэмптона благодаря селфи. Девушка обратилась к медикам, чтобы избавиться от родинки на животе.

Хлоя пожаловалась, что из-за пятна на теле она не может делать красивые фотографии в бикини. Биопсия показала, что это меланома (рак кожи).

Своей историей девушка поделилась в соцсетях. На всех селфи в купальнике ей приходилось прикрывать рукой ненавистную родинку.

Когда Хлоя решила обратиться к врачам, пятно уже изменило форму и цвет. В результате выяснилось, что это самая тяжелая форма рака кожи.



Пациентке удалили родинку и назначили лечение. Девушка заверила, что теперь будет тщательнее следить за состоянием кожи.