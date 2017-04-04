Врачи нашли рак у девушки по фото в соцсетях
Хлоя пожаловалась, что из-за пятна на теле она не может делать красивые фотографии в бикини. Биопсия показала, что это меланома (рак кожи).
Своей историей девушка поделилась в соцсетях. На всех селфи в купальнике ей приходилось прикрывать рукой ненавистную родинку.
Когда Хлоя решила обратиться к врачам, пятно уже изменило форму и цвет.
В результате выяснилось, что это самая тяжелая
форма рака кожи.
Пациентке удалили родинку и назначили лечение. Девушка заверила, что теперь будет тщательнее следить за состоянием кожи.
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