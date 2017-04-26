Ту-154 рухнул под Сочи из-за лишних килограммов

Специалисты, наконец, установили причину крушения лайнера Минобороны Ту-154 под Сочи, которое произошло в декабре прошлого года. По мнению экспертов, самолет упал в море из-за значительного перегруза.

Как установили эксперты, первоначально взлетный вес Ту-154 составлял 99,6 тонны, что немного превышает нормативное значение (98 тонн), но не мешает лайнеру нормально взлететь. Однако после дозаправки в Адлере самолет достиг взлетного веса в 110 тонн, что означает значительный перегруз, сообщает "Газета.Ру".

Анализ показателей лайнера во время рокового взлета говорит о том, что он с трудом оторвался от земли. Скороподъемность составляла 10 метров в секунду вместо обычных 12–15 метров в секунду.

При этом экипаж не был осведомлен о перегрузе, а потому управлял лайнером исходя из его нормальных показателей. В частности, пилот допустил ошибку и начал убирать закрылки при слишком медленной скорости движения.

Все это привело к тому, что Ту-154 стал неуправляемым, а затем рухнул. В общей сложности последний полет лайнера длился всего 74 секунды.

Анализ последних действий экипажа говорит о том, что летчики до последнего пытались исправить ситуацию и посадить самолет на другую взлетно-посадочную полосу. Однако для этого маневра им не хватило высоты. Кроме того, из-за темного времени суток пилоты потеряли визуальную ориентацию и не смогли заметить приближение к воде.

Напомним, что крушение Ту-154 Минобороны произошло 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи. Самолет рухнул в Черное море. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе журналисты федеральных каналов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских солдат с праздниками.

