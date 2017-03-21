Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи

За штурвалом разбившегося под Сочи Ту-154 мог находиться посторонний человек. Такое предположение сделал эксперт, который долгое время был командиром экипажа на самолете аналогичной модели.

Командир экипажа лайнера Ту-154, разбившегося под Сочи, Роман Волков во время трагического рейса, возможно, выполнял функции второго пилота. Эту версию "Новой газете" озвучил бывший летчик, который 10 лет был командиром экипажа на Ту-154. По версии собеседника издания, взлет мог выполнять пилот, имевший большой летный опыт, но на других типах самолетов.

Эксперт утверждает, что на борту лайнера находился старший инструктор-летчик в звании подполковника. Он имел опыт пилотирования Ан-72, а в Сирию летел то ли для замены экипажа, то ли для его проверки. "Я предполагаю, что находящийся на борту инструктор мог в Сочи подойти к Волкову и сказать: "Роман, дай взлететь! Что я, не летчик?" А Волков не смог отказать старшему и по званию, и по должности", – предполагает анонимный собеседник газеты.

События могли развиваться по такому сценарию: на взлете один пилот должен держаться за штурвал, а другой – должен управлять закрылками и шасси. При разгоне самолета на определенной скорости поднимается переднее шасси, через несколько секунд самолет отрывается от земли. "На 5-10 метрах должна прозвучать команда "Шасси убрать!". Но эту команду никто не дает. Потому что взлетает не Волков. Шасси, по идее, должен убрать тот, кто находится в кресле второго пилота. Но он, во-первых, держит штурвал, а, во-вторых, он просто не знает, как на Ту-154 убирается шасси. И тогда колеса начинает убирать Волков".

После этого из-за критической ошибки пилотирования самолет начинает просаживаться. Чтобы не упасть, пилоты принимаются тянуть штурвал на себя. Они рассчитывают на нормальный взлет, но не понимают, что у них убраны закрылки. Самолет сваливается со взлетной траектории и падает в море.

Ранее в Сети появилась аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты. Различимы голоса летчиков, а также громкие сигналы датчиков, предупреждающие об опасности. Если аудиозапись подлинная, то она позволит составить представление о происходящем на борту Ту-154 перед падением в Черное море.

Самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека – артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и общественный деятель Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.