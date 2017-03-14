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Общество

Специалисты настаивают на взрыве при крушении Ту-154

Фото: wikipedia.org
Эксперты прокомментировали последнюю версию крушения самолета Минобороны Ту-154 в Сочи. По их словам, комиссия не спешит делать выводы о причине авиакатастрофы, поскольку нужно тщательно изучить все данные.
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Предположение о том, что Ту-154 не падал, а просто пытался сесть на воду, не может являться единственным, заявил член общественного совета при Минобороны Виктор Баранец. "Сегодня, какую бы версию мы не услышали, она все равно будет подвергаться сомнению, поэтому комиссия и не спешит делать заявление. Ей хочется основательно зацементировать одну из версий, которая связана с неправильными действиями экипажа во время взлета", – цитирует его НСН. Баранец подчеркнул: комиссия настаивает на том, что на борту произошел взрыв.

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Независимые эксперты также усомнились в том, что командир Ту-154 планировал посадить лайнер на воду. "Если двигатели тянут, управление самолетом есть – какой смысл садиться в море?" – отметил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

По его словам, такое могло произойти лишь при невозможности набрать высоту. В этом случае летчик мог попытаться выйти из аварийной ситуации с минимальными повреждениями, сообщает радиостанция "Говорит Москва". "Никакой версии о том, что он специально хотел сесть на воду, быть не может. Это просто бред", – заключил Сытник. 

Как отметил информированный источник, расследование трагедии продолжается. "Все выводы о причинах и сопутствующих факторах, которые могли привести к авиакатастрофе, будут сделаны по завершению работы комиссии", – цитирует собеседника ТАСС

Напомним, что крушение Ту-154 Минобороны произошло 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи. Самолет рухнул в Черное море. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе журналисты федеральных каналов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, руководитель и артисты ансамбля имени Александрова. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских солдат с праздниками. 

Ранее СМИ распространили довольно странную версию авиакатастрофы. По словам некоторых специалистов, пилот Ту-154 Роман Волков перевел самолет в режим контролируемой посадки на воду. Что побудило командира экипажа так поступить, пока остается загадкой.   

Автор: Светлана Сидорчук14 марта 2017, 11:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото пассажиров разбившегося Ту-154

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