Подробности расследования крушения Ту-154 в Сочи

Специалисты продолжают выяснять обстоятельства крушения Ту-154 в акватории Черного моря близ Сочи. К расследованию подключены лучшие НИИ России.

В работе участвуют НИИ России, специализирующиеся на исследовании аварийной техники и аудиоэкспертизах. Со дна моря подняли свыше трех тысяч фрагментов лайнера. Кроме того, для проведения экспериментов на авиатренажерах привлечены ведущие летчики-испытатели.

"Все эти исследования требуют времени, тем более что у комиссии по расследованию авиапроисшествий нет права на ошибку", – цитирует РИА Новости начальника службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил России Сергея Байнетова. О ходе работы он рассказал в интервью газете "Красная звезда".

"Порой подобные авиапроисшествия расследуются годами, чтобы выявить причины трагедии. Мы делаем все возможное для установления истины. А любые спекуляции на эту тему, преждевременные выводы и домыслы пользы делу не приносят", – подчеркнул эксперт.

Напомним, что крушение Ту-154 Минобороны произошло 25 декабря 2016 года неподалеку от Сочи. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе журналисты федеральных каналов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, руководитель и артисты ансамбля имени Александрова.