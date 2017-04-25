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Максакова о семейной драме Вороненкова

Мария Максакова. Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Вдова убитого депутата Мария Максакова прокомментировала иск о разделе имущества, который подали в отношении политика Дениса Вороненкова его первая жена и теща за два дня до убийства. По словам оперной дивы, экс-супруга "из себя ничего не представляет".
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Мария Максакова рассказала, что бывшая жена Дениса Вороненкова "упорно не давала ему развод". Она отметила, что Юлия нарушила ряд договоренностей с бывшим супругом, из-за которых экс-депутат находился в "стесненном положении". "Он, может, нанял бы себе другую охрану, и жили бы мы иначе, и, может быть, он вообще жив был до сих пор. Если бы не ее поведение", – цитирует оперную диву "Московский Комсомолец".

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Денис Николаевич Вороненков экс-депутат Госдумы

Мария Максакова считает, что для Юлии Вороненковой брак стал "главной инвестицией и источником дохода". Она возмущена тем, что первая жена политика хотела в судебном порядке выписать бывшего супруга из квартиры. "Конечно, такое отношение меня просто убивает. До какой степени люди могут быть алчными, меркантильными!" – заявила она.

Теперь же, по словам оперной дивы, первая жена утверждает, что в связи с уходом мужа из прежней семьи его новая супруга не имеет права на долю наследства. "Это совершенно не соответствует действительности, потому что все нажитое в период брака попадает в наследственную массу", – заявила Мария Максакова. "Из наследственной массы выделяются доли из того, что принадлежит ей, и все это должно быть поделено между его детьми в равных частях. Так что я в такой же степени могу претендовать на одну из этих долей", – рассказала оперная дива, намекнув на наличие у нее ребенка от Дениса Вороненкова.

При этом вторая жена экс-депутата подчеркнула, что она также может забрать имущество у бывшей семьи Вороненкова. "Просто на фига мне нужна квартира, где половина тебе не принадлежит?! А ей принадлежит ее супружеская половина и больше ничего", – удивилась Максакова.

Также она упомянула, что жила с Денисом Вороненковым "исключительно по любви". "Хоть два года он был счастлив. Он же ко мне не просто ушел, а прямо ринулся, хотел отогреться возле нормального человека", – заключила она.

Напомним, Юлия Вороненкова планировала в судебном порядке потребовать передачи квартиры бывшего супруга их дочери Ксении Вороненковой. Спустя несколько дней после обращения вдове экс-депутата пришлось забрать заявление в связи со смертью ответчика.

Автор: Константин Улюкаев25 апреля 2017, 22:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

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