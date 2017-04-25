Первая жена хотела засудить Вороненкова перед смертью

Первая жена убитого экс-депутата Юлия Вороненкова подала в Тверской суд иск о разделе имущества за два дня до убийства политика. С аналогичным требованием к приставам обратилась и бывшая теща экс-парламентария Людмила Плотникова.

Как выяснилось, Юлия Вороненкова планировала в судебном порядке потребовать передачи квартиры бывшего супруга их дочери Ксении Вороненковой. Впрочем, спустя несколько дней после обращения вдове экс-депутата пришлось забрать заявление в связи со смертью ответчика.

Ранее стало известно, что после гибели политика большая часть его наследства отошла членам его прежней семьи – экс-супруге Юлии и ее детям Ксении и Николаю. Примечательно, что Вороненкова начала продавать элитные квартиры своего мужа еще в то время, когда он был жив. В частности, к моменту убийства она уже переоформила жилплощадь в элитном ЖК "Дом в Сокольниках" за 40 миллионов рублей.

Добавим, что проданная квартира официально принадлежала 16-летней Ксении Вороненковой. Тем не менее до наступления совершеннолетия мать имеет право распоряжаться собственностью детей. Добавим, что общая стоимость полученного наследства составляет примерно один миллиард рублей.

Отметим, вдова убитого депутата Мария Максакова может претендовать лишь на треть квартиры на улице Удальцова в Москве. Как писали Dni.Ru, перед побегом на Украину Денис Вороненков переписал все свое имущество на членов бывшей семьи, так как боялся конфискации.

Вороненков - типичный решала, который взял деньги за решение вопроса, а результата не показал. Конец таких людей всегда был предрешен. — Сергей Иванов (@s_ivanov1986) 26 марта 2017 г.

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Киллер скончался на операционном столе в больнице, куда был доставлен с места происшествия после перестрелки с охранником политика. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев 25 апреля заявил, что у ведомства появились новые данные о личности заказчика преступления.

