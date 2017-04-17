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Кремль открестился от мнения телеведущего Киселева

Дмитрий Киселёв. Фото: facebook.com/Dmitry.Kiselev.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сравнение президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в программе "Вести недели". Песков призвал не отождествлять оценки, высказанные телеведущим Дмитрием Киселевым, с официальной позицией Кремля.
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По словам ведущего "Вестей недели", глава Белого дома стал менее предсказуемым, чем северокорейский лидер. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова Киселева, Песков заявил, что озвучиваемые на канале "Россия 1" оценки близки к позиции Кремля, но не всегда с ней совпадают.

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"Вы знаете, что это такой именитый аналитик со своей точкой зрения, со своим политическим и международным мировоззрением", – сказал пресс-секретарь главы российского государства. По словам Пескова, не нужно отождествлять его слова о Трампе и Ким Чен Ыне с официальной позицией российского руководства.


Ситуация вокруг корейского полуострова резко обострилась неделю назад, когда Вашингтон отправил в Японское море ударную группу кораблей ВМС во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Дональд Трамп выступил с воинственным комментарием. "Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы будем решать проблему без них!" – написал он на своей странице в Twitter.

В субботу, 15 апреля, в столице КНДР прошел военный парад в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена. На следующий день северокорейская армия попыталась произвести пуск ракеты, однако та взорвалась на старте.

Между тем американцы намерены продолжить противостояние. Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на близкий к южнокорейскому правительству источник, к концу апреля к берегам Корейского полуострова прибудут атомные авианосцы "Рональд Рейган" и Нимиц".

Автор: Иван Поляков17 апреля 2017, 16:06

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