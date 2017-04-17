Американцы допросили трехмесячного "террориста"

Сотрудники американского посольства в Лондоне допросили трехмесячного ребенка. При заполнении визовой анкеты дед малыша по ошибке признал его террористом.

Пенсионер по случайности утвердительно ответил на вопрос, имеет ли его внук Харви Кеньон-Кэйрнс отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду. После этого малыш был вызван "на разговор" в посольство.

По словам 62-летнего Пола Кеньона, он не мог поверить, что сотрудники ведомства не увидели ошибку и предположили, что трехмесячный ребенок может быть террористом, сообщает газета Guardian. Впрочем, мальчик вел себя прекрасно и ни разу не заплакал.

Выяснилось, что у дипломатов абсолютно отсутствует чувство юмора: их нисколько не смутила комичность происходящего. Кеньон пошутил, что внук "несколько раз саботировал подгузники, но умолчал об этом в посольстве".

Оговорка невнимательного деда, собиравшегося в путешествие во Флориду, дорого обошлась его семье. Из-за отказа в получении визы пришлось потратить три тысячи фунтов стерлингов.

Добавим, что это не единственный случай, когда младенцев причисляют к террористам. Как писали Dni.Ru, в США четырехмесячный мальчик попал в списки потенциальных экстремистов. Его родители узнали об этом, когда малышу исполнилось семь месяцев. После усиленного досмотра в аэропорту Детройта, прежде всего на химические вещества, ребенок получил особую отметку в посадочном талоне.