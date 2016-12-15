Неизвестный мужчина с пакетом муки набросился на французского политика
Кадыров носил на руках смеющегося Галустяна
"Ноги поломаю — на руках носить буду!" – заявил глава республики, когда нес Галустяна на руках. Артист оценил юмор политика и хохотал даже после того, как тот вернул его на землю. Ролик опубликовал Life.ru.
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