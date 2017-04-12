Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым

В начале переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона американские журналисты устроили настоящий базар. Главе российского МИДа пришлось учить представителей СМИ хорошим манерам. За коллег заступился секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. Он пояснил, что дело тут вовсе не в воспитании.

"Здесь мы должны говорить не только о культурных и психологических различиях, а о профессиональных различиях. Американские и британские СМИ, их журналистская практика имеют очень глубокие корни. Российская журналистика началась с Герцена, она всегда тяготела к серьезным темам, к публицистике, жанру очерка. А вот историческим фактом английской и американской журналистики стала "горячая" сенсация, факт и безумная конкуренция", – рассказал Шафир.

По его словам, в зарубежной журналистике огромную роль играет соперничество. "Кто первый задаст вопрос, кто первый получит ответ и кто первый его опубликует", – цитирует НСН Тимура Шафира.

По мнению представителя Союза журналистов, обращать внимание на крики Лаврову не стоило. "У нашего министра иностранных дел замечательное чувство юмора, и это нормальная ситуация. Это просто практика наших западных коллег", – отметил он.

Между тем кандидат исторических наук, политический обозреватель Александр Чаусов придерживается иной точки зрения. По его мнению, конфуз американских журналистов говорит об общей нервозности в США. Обострение отношений России и Америки – горячая тема, а потому манеры и этикет отошли на второй план, передает РИА ФАН.

"Что касается Лаврова, то он в очередной раз продемонстрировал нашу дипломатическую школу. Хладнокровно осадил не в меру ретивых медийщиков", – заявил Чаусов.

Как писали Dni.Ru, в начале встречи с Рексом Тиллерсоном Сергей Лавров неприятно удивился шумному поведению американских журналистов. После того как глава МИД России возмутился происходящим, представители СМИ резко притихли.

"Главы внешнеполитических ведомств России и США вошли в зал. – Mister Lavrov, Mister Lavrov... – со всех сторон истошно закричали американские журналистки из пула госсекретаря. Особняк вздрогнул. Такого "базара" его столетние своды не помнили", – описала произошедшее Мария Захарова на своей странице в Facebook.