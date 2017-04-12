Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым
"Здесь мы должны говорить не только о культурных и психологических различиях, а о профессиональных различиях. Американские и британские СМИ, их журналистская практика имеют очень глубокие корни. Российская журналистика началась с Герцена, она всегда тяготела к серьезным темам, к публицистике, жанру очерка. А вот историческим фактом английской и американской журналистики стала "горячая" сенсация, факт и безумная конкуренция", – рассказал Шафир.
По его словам, в зарубежной журналистике огромную роль играет соперничество. "Кто первый задаст вопрос, кто первый получит ответ и кто первый его опубликует", – цитирует НСН Тимура Шафира.
По мнению представителя Союза журналистов, обращать внимание на крики Лаврову не стоило. "У нашего министра иностранных дел замечательное чувство юмора, и это нормальная ситуация. Это просто практика наших западных коллег", – отметил он.
Между тем кандидат исторических наук, политический обозреватель Александр Чаусов придерживается иной точки зрения. По его мнению, конфуз американских журналистов говорит об общей нервозности в США. Обострение отношений России и Америки – горячая тема, а потому манеры и этикет отошли на второй план, передает РИА ФАН.
"Что касается Лаврова, то он в очередной раз продемонстрировал нашу дипломатическую школу. Хладнокровно осадил не в меру ретивых медийщиков", – заявил Чаусов.
Как писали Dni.Ru, в начале встречи с Рексом Тиллерсоном Сергей Лавров неприятно удивился шумному поведению американских журналистов. После того как глава МИД России возмутился происходящим, представители СМИ резко притихли.
"Главы внешнеполитических ведомств России и США вошли в зал. – Mister Lavrov, Mister Lavrov... – со всех сторон истошно закричали американские журналистки из пула госсекретаря. Особняк вздрогнул. Такого "базара" его столетние своды не помнили", – описала произошедшее Мария Захарова на своей странице в Facebook.
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