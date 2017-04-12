Украина стала главным поставщиком спайсов в Россию
Украинцы стали основными поставщиками синтетических наркотиков на территории России. Большая часть товара – психоактивные вещества амфетаминового ряда. Украина бьет все рекорды по поставкам зелья. За ней следует Европа – оттуда наркотики идут через Прибалтику. Китай, который еще два года назад первенствовал в этом преступном бизнесе, сегодня замыкает тройку лидеров, сообщил начальник ГУНК МВД Андрей Храпов.
Только за три месяца в 2017-м за распространение синтетических наркотиков в России задержано 300 украинцев. А в прошлом году число привлеченных к ответственности наркоторговцев с Незалежной превысило 1300 человек.
Тем временем на самой Украине производство зелья процветает. По данным полиции, нарколаборатории появились почти в каждом многоэтажном доме в Киеве. Переоборудованные квартиры правоохранители вычисляют по повышенному потреблению электроэнергии. "Лаборатории требуют очень много света. Обычно там ставится несколько ламп совокупной мощностью 1,5-2 кВт·ч, которые работают практически круглосуточно", – приводят "Украинские вести" слова сотрудника киевской полиции.
Основную ставку наркоторговцы делают на интернет. В Сети появилось множество сайтов и магазинов. Там можно купить не только психотропное вещество, но и "посевной материал", а также реактивы для изготовления "синтетики".
Кроме того, во всех подземных переходах украинской столицы развешаны объявления о продаже марихуаны и спайсов. Как убедились журналисты издания, проведя эксперимент, проблем с приобретением веществ не возникает – достаточно позвонить по указанному телефону и перевести деньги на банковскую карточку.
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