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Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове

Денис Вороненков и Мария Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Вдова убитого 23 марта в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова 10 апреля посетила его могилу на Зверинецком кладбище Киева. Оперная певица сделала неожиданное заявление о погибшем супруге.

Продолжение: Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
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Максакова заявила, что Вороненков является "настоящим праведником". Более того, женщина уверена, что "Господь его избрал для такой миссии".

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Мария Петровна Максакова-Игенбергс

Мария Петровна Максакова-Игенбергс оперная певица, педагог

"Он воин, он воин света", – цитирует оперную певицу  украинское издание "Страна". Также Максакова назвала мужа "ангелоподобным существом", подчеркнув, что ей это было понятно с первых их разговоров и встреч.

Вместе с тем вдова Вороненкова выразила уверенность в том, что все виновные "ощутят на себе кару Господню". Мария увидела знак свыше в том, какой букет выбрала мужу на могилу. "Я абсолютно наугад выбрала букет. "Сколько здесь, – спрашиваю, – цветов?" – "46", – рассказывает Максакова. Вороненкову 10 апреля исполнилось бы как раз 46 лет.

По признанию Марии, она чувствует, что супруг до сих пор рядом с ней. "Денис со мной, я это очень хорошо чувствую. Я чувствую его любовь безграничную. Сама я его люблю еще сильней... И я хочу сказать Денису спасибо, что он преобразил мою жизнь в сторону света и правды. Я даже говорила ему, что его глазами на меня смотрит Господь", – заявила Максакова.  

О своих дальнейших планах оперная певица сообщила не много. О том, чем будет заниматься дальше, она пока не думает. "Мне Бог дает день и Бог дает пищу. Я живу просто каждым днем. Но, во всяком случае, от Дениса я пока уехать точно не готова", – делится Мария. Она настроена на творческую деятельность в Киеве.

Автор: Людмила Фоканова10 апреля 2017, 19:21
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