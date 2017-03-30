На Максакову вешают долги убитого Вороненкова

330 миллионов вряд ли хватит, чтобы расплатиться со всеми кредиторами. Певица, получавшая, как говорят, огромные гонорары, может теперь пойти по миру.

Гонорары Марии Максаковой, если верить данным импресарио, во время ее жизни в России исчислялись миллионами. Она блистала на лучших сценах, снималась на телевидении, была востребована и любима. Но бегство на Украину стало для оперной дивы роковым. Смерть мужа, конфликт с матерью, травля детей... Ко всем этим проблемам добавилась еще одна. Астрономический долг мужа, который теперь, по всей видимости, придется выплачивать Марии.

Убитый экс-депутат Госдумы остался должен, как говорят, по меньшей мере 1 миллион 900 тысяч долларов – за особняк в центре Москвы. Якобы, по договоренности с его владельцем Вороненков должен был выплатить вперед два миллиона, а успел отдать только 100 тысяч.

"Мы будем настаивать, чтобы эти деньги теперь возвращала жена Вороненкова Маша Максакова. Все документальные подтверждения, включая бумаги о банковских переводах, есть и у нас, и в материалах уголовного дела", – заявил в интервью "МК" адвокат Вадим Лялин.

На Максакову могут "повесить" еще несколько значительных сумм – их убитому давали в долг "серьезные лица". "Он был очень и очень многим должен. Фамилии назвать не могу, но поверьте, эти люди сумели бы в России свой долг стрясти", – уверяет адвокат.

Вполне возможно, огромный долг не покроет и оставшееся после Дениса Вороненкова наследство в 330 миллионов рублей – в такую сумму, как сообщает газета "Метро", оценивается недвижимое имущество покойного.

Как писали ранее Dni.Ru, в собственности Дениса Вороненкова в 2015 году находились три и 1/6 квартиры общей площадью 719,28 квадратных метра, а также два гаража и один автомобиль – вполне достойное наследство. Буквально перед отъездом на Украину Вороненков подарил жене апартаменты на 34-м этаже башни "Москва" в деловом центре "Москва-Сити". Всего же семья беглого экс-депутата, по слухам, владеет несколькими элитными квартирами общей площадью 900 квадратных метров. Правда, две самые дорогие из них принадлежат сыну Дениса от первого брака, Николаю, и претендовать на них Мария не может.