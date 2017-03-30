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На Максакову вешают долги убитого Вороненкова

Мария Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
330 миллионов вряд ли хватит, чтобы расплатиться со всеми кредиторами. Певица, получавшая, как говорят, огромные гонорары, может теперь пойти по миру.

Продолжение: Максакову предупредили об угрозе на Украине
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Гонорары Марии Максаковой, если верить данным импресарио, во время ее жизни в России исчислялись миллионами. Она блистала на лучших сценах, снималась на телевидении, была востребована и любима. Но бегство на Украину стало для оперной дивы роковым. Смерть мужа, конфликт с матерью, травля детей... Ко всем этим проблемам добавилась еще одна. Астрономический долг мужа, который теперь, по всей видимости, придется выплачивать Марии.

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Убитый экс-депутат Госдумы остался должен, как говорят, по меньшей мере 1 миллион 900 тысяч долларов – за особняк в центре Москвы. Якобы, по договоренности с его владельцем Вороненков должен был выплатить вперед два миллиона, а успел отдать только 100 тысяч.

"Мы будем настаивать, чтобы эти деньги теперь возвращала жена Вороненкова Маша Максакова. Все документальные подтверждения, включая бумаги о банковских переводах, есть и у нас, и в материалах уголовного дела", – заявил в интервью "МК" адвокат Вадим Лялин.

На Максакову могут "повесить" еще несколько значительных сумм – их убитому давали в долг "серьезные лица". "Он был очень и очень многим должен. Фамилии назвать не могу, но поверьте, эти люди сумели бы в России свой долг стрясти", – уверяет адвокат.

Вполне возможно, огромный долг не покроет и оставшееся после Дениса Вороненкова наследство в 330 миллионов рублей – в такую сумму, как сообщает газета "Метро", оценивается недвижимое имущество покойного.

Как писали ранее Dni.Ru, в собственности Дениса Вороненкова в 2015 году находились три и 1/6 квартиры общей площадью 719,28 квадратных метра, а также два гаража и один автомобиль – вполне достойное наследство. Буквально перед отъездом на Украину Вороненков подарил жене апартаменты на 34-м этаже башни "Москва" в деловом центре "Москва-Сити". Всего же семья беглого экс-депутата, по слухам, владеет несколькими элитными квартирами общей площадью 900 квадратных метров. Правда, две самые дорогие из них принадлежат сыну Дениса от первого брака, Николаю, и претендовать на них Мария не может.

Автор: Иван Губкин30 марта 2017, 17:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Максакова в жизни и на сцене

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