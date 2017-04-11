МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

В Москве после 20:00 11 апреля и до утра среды ожидается штормовой ветер, порывами до 17 метров в секунду. Как сообщили в МЧС, из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.