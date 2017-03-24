"Убийца" Вороненкова оказался жив и здоров

В СМИ образовалась путаница вокруг личности предполагаемого убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В результате под подозрением оказался судимый за отмывание доходов украинец.

Информацию о том, что стрелявшим в Вороненкова 23 марта человеком оказался 28-летний Павел Паршов, подтвердил советник главы МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко. В день самого убийства личность киллера не разглашалась. Были известны лишь дата его рождения и то, что мужчина находился в розыске по преступлениям, совершенным в Днепропетровской области.

СМИ попытались самостоятельно дедуктивным методом вычислить подозреваемого. Для этого журналисты использовали открытые базы по уголовным делам. В итоге круг подозреваемых сузился до 28-летнего Андрея, бывшего предпринимателя, который был объявлен в розыск в 2012 году по подозрению в легализации доходов, полученных преступным путем. Передает Life.ru.

Адвокат названного "убийцы" Вороненкова Елена Кречетникова рассказала о дальнейшем развитии событий. По ее словам, журналисты ополчились на ее подзащитного в соцсетях. Сам мужчина находился в это время в дороге. Только от родных он узнал, что в СМИ его окрестили убийцей экс-депутата Вороненкова.

ИНСАЙД. Так выглядит убийца Вороненкова Павел Паршов pic.twitter.com/IZv5y5Ummh — Николай Зубов (@zubovnik) 24 марта 2017 г.

Напомним, реальный преступник Павел Паршов получил тяжелые ранения от охранника парламентария, скончавшись на операционном столе в больнице спустя несколько часов.