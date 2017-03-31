Жена убийцы Вороненкова спряталась в Москве

Стражи порядка разыскивают украинку Юлию Шайдулину, супругу убийцы экс-депутата Госдумы Павла Паршова. По данным следствия, она скрывается в Москве.

На Украине Паршов руководил силовым блоком преступной группировки Виктора Курило. После конфликта банды с бизнесменом Игорем Коломойским ее участников обвинили в "фиктивном предпринимательстве" и "легализации преступных доходов", а также объявили в международный розыск. В 2012 году Паршов и Шайдулина были вынуждены переехать в Россию, сообщает Life.ru.

В Москве Павел Паршов со своей возлюбленной жил на Косинской улице. Позднее он переселился в другую квартиру к другим членам группировки Курило. Его жена осталась жить с ребенком, родившимся у пары в столице.

"Сейчас женщина с ребенком находится на территории Москвы, ее местонахождение будет установлено. Следователи намерены допросить Юлию Шайдулину, как только смогут ее разыскать", – рассказал источник портала.



Паршов неоднократно ездил на Украину для выполнения поручений организатора группировки. Примечательно, что убийца и Виктор Курило с некоторых пор находятся в родственных отношениях. "Киллер Павел Паршов и его руководитель женаты на сестрах Юлии и Валентине. Женщины регулярно меняют место проживания, скрываясь от недругов своих мужей", – сообщил собеседник издания.

Ранее стало известно, что вероятным заказчиком убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова был главарь преступной группы Виктор Курило. По версии следствия, политик помогал знакомым, осуществляя теневые финансовые операции. Возможно, между Курило и Вороненковым возник конфликт интересов.

Киллер Вороненкова Павел Паршов pic.twitter.com/gUeibj2FMu — Petr Terentiev (@xxxpitx) 24 марта 2017 г.

Напомним, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Его тяжело ранил охранник политика, и через несколько часов киллер скончался в больнице.

