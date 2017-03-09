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Общество

В Сети пошутили над жутким смехом Терезы Мэй

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press
Смех премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на одном из заседаний британского парламента привлек внимание интернет-пользователей. Соответствующая видеозапись стала хитом в социальных сетях и породила множество шуток.
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Глава британского кабинета министров 8 марта присутствовала на очередном заседании парламента. Одним из выступавших в тот день был глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

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 Тереза Мэри Мэй

Тереза Мэри Мэй премьер-министр Великобритании

Политик в своей речи выступил с рядом обвинений в адрес премьер-министра. В частности, он заявил, что Мэй согласовала сделку с советом графства Суррей, что в итоге позволит повысить муниципальный налог на 15%. В ответ глава британского правительства истерично расхохоталась.


Видеозапись с выступлением Корбина и смехом Мэй была выложена в сеть и сразу же набрала тысячи просмотров. У ролика появился собственный хештег в социальных сетях #TheresaLaughs ("Тереза смеется". – Прим. ред.). Кроме того, интернет-пользователи создали несколько версий ее смеха в обработке – в одной из них Тереза Мэй объята демоническими языками пламени, а в другой заглатывает целиком рыбу.

Напомним, в декабре прошлого года Мэй вызвала шквал критики в свой адрес со стороны простых британцев после фотосессии в дорогостоящей одежде для издания The Sunday Times. По мнению жителей страны, тяжелое экономическое положение Соединенного Королевства – не самое благоприятное время для роскоши.

На снимке, выложенном в официальный аккаунт британского премьера в социальной сети Instagram, широко улыбающаяся глава кабинета министров одета в кожаные штаны марки Amanda Wakele. Все бы ничего, однако стоимость этого элемента гардероба составляет 995 фунтов стерлингов (практически 1300 долларов). По словам одного из пользователей сети Twitter, прокомментировавшего эту фотографию, стоимость штанов Мэй сопоставима с его месячной зарплатой.

При этом стиль одежды Тэрезы Мэй уже неоднократно вызывал критические замечания. Так, главу правительства упрекали в чрезмерной любви к леопардовому принту, о чем неоднократно шутили ведущие издания как в самой Великобритании, так и в других западных странах.

Автор: Иван Поляков9 марта 2017, 19:08

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