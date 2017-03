В Сети пошутили над жутким смехом Терезы Мэй

Глава британского кабинета министров 8 марта присутствовала на очередном заседании парламента. Одним из выступавших в тот день был глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Политик в своей речи выступил с рядом обвинений в адрес премьер-министра. В частности, он заявил, что Мэй согласовала сделку с советом графства Суррей, что в итоге позволит повысить муниципальный налог на 15%. В ответ глава британского правительства истерично расхохоталась.

Later on the programme - the occasions when politicians treat things as a laughing matter, including @theresa_may at #PMQs yesterday pic.twitter.com/OSihs9Oqt0