Названо имя заказчика убийства Вороненкова

В СМИ появились сведения о заказчике убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По предварительным данным, это главарь украинской группировки "черных банкиров" Виктор Курило.

По данным следователей, убийца экс-депутата Павел Паршов с середины нулевых управлял силовым блоком группы теневых финансистов, отвечая за перевозку денег и безопасность подопечных Виктора Курило, сообщает Life.ru. Они обналичивали деньги, полученные криминальным путем, через счета фирм-однодневок.

В 2011 году у Виктора Курило появились разногласия с предпринимателем Игорем Коломойским. "Черный банкир" отказался отдать украинскому олигарху процент, а тот поспособствовал возбуждению против него уголовного дела. После этого мошенники перевели "бизнес" в Россию.

По версии следствия, Денис Вороненков помогал знакомым, осуществляя теневые финансовые операции. В правоохранительных органах считают, что в России между Курило и Вороненковым возник конфликт интересов, в результате которого украинский преступник заказал убийство политика.

"Предположительно, они либо не поделили рынок, либо Вороненков обманул Курило. А Курило – мужик, с которым нужно было считаться в любом случае", – отметил источник.

Павел Паршов, застреливший Дениса Вороненкова, шесть лет разыскивался полицией Днепра за отмывание денег — Екатерина Лебедева (@laaxmataya) 26 марта 2017 г.

Добавим, что убийца бывшего парламентария и раньше попадал в поле зрения российских стражей прядка. В 2012 году в Москве был найден мертвым один из людей Курило. Расправившийся с ним киллер входил в ту же группировку и проживал вместе с Павлом Паршовым.

Киллер Вороненкова Павел Паршов pic.twitter.com/gUeibj2FMu — Petr Terentiev (@xxxpitx) 24 марта 2017 г.

Напомним, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство и незаконный оборот оружия".