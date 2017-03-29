В России возбудили дело об убийстве Вороненкова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Документы переданы тому же следователю, который ведет уголовное дело в отношении Вороненкова о мошенничестве, передает "Газета.ру" со ссылкой на РИА Новости.
Между тем адвокат убитого Андрей Гривцов сообщил, что его не уведомляли о возбуждении дела. Следственный комитет также официально пока не подтвердил эту информацию.
Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Его охранник ранил убийцу, который позже скончался в больнице.
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