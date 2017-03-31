Максакову предупредили об угрозе на Украине

Правоохранительные органы посоветовали вдове экс-депутата Дениса Вороненкова вернуться в Россию. На Украине оперной диве Марии Максаковой грозит опасность, уверены стражи порядка.

Близкий к правоохранительным органам источник заявил, что в сложившейся ситуации Марию Максакову скорее можно назвать потерпевшей, пишет "Газета.ru". Ранее пресс-секретарь президента России заверил, что у Следственного комитета нет претензий к оперной диве.

Позицию властей разделяет адвокат Дмитрий Аграновский. "Я считаю, что здесь ей ничего не угрожает. А вот там – там дикое поле, угрожает всем", – подчеркнул он. По возвращении певицу могут допросить, но она вправе не свидетельствовать против себя и родственников, добавил Аграновский.

Между тем следователи арестовали ценные вещи Максаковой, хранившиеся в банковской ячейке в России. Юристы пытаются обжаловать решение правоохранительных органов.

Мария Максакова - от романтики романса до романтики с большой дороги.. — Юлия (@julkov007) 24 марта 2017 г.

Имущество певицы арестовано в рамках дела о мошенничестве и фальсификации Единого госреестра юридических лиц Денисом Вороненковым. Адвокат Андрей Гривцов настаивал на прекращении разбирательства по факту смерти своего клиента, но суд отклонил просьбу: Следственный комитет пока не получил уведомление о его гибели.

Напомним, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Киллер был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице. После смерти политика в отношении него возбудили уголовное дело.