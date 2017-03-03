Петербуржец отказался платить алименты некрещеной дочери

Житель Санкт-Петербурга Алексей Дятлов оказался должен своей дочери от первого брака алиментов на более чем 650 тысяч рублей. Мать девочки подала на него в суд. Мужчина же, который, к слову, называет себя "архиепископом Российской истинно-православной церкви", утверждает, что деньги ребенку не перечисляет по религиозным соображениям. Он уверяет, что в своих поступках руководствуется решением Карфагенского собора 419 года. По его словам, церковные иерархи тогда постановили, что верующие не могут уступать своего имущества "еретикам", даже если те приходятся им родственниками. Дочка же петербуржца не крещена, чем он и пользуется.

Впрочем, эксперты сомневаются в истинности религиозных убеждений мужчины. "Он сам сочиняет себе религию, какая ему удобна, называя созданный суррогат Православием. Судя по всему, он типичный харизмат. Это сейчас популярно, идеология харизматиков, одеяния православных, так людей привлекать в секту проще. Это спекуляция на чужом авторитете!", – цитирует "Московский комсомолец" специалиста по изучению современных сект Валерия Питанова.

Самозваный архиепископ не явился на исполнение 40 часов общественных работ, к которым его приговорил суд в Петербурге и теперь ему может грозить уголовное преследование. Священник писал президенту, жалуясь на "осаду" приставов, а теперь, по слухам, собрался бежать на "историческую родину" – на Украину. Впрочем, пересечь границу ему не позволяет долг.