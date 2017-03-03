Разъяренные киевские путаны пришли маршем к Порошенко

Недовольные киевские путаны вышли на центральные улицы украинской столицы. Работницы секс-индустрии пришли маршем к зданию администрации президента и потребовали отменить штрафы за занятие проституцией.

Сторонницы любви за деньги скрывают лица под масками. Они собрались в колонну у Верховной рады и прошли от площади Конституции до здания кабинета министров, а затем и до администрации президента Порошенко. Организаторами акции выступили всеукраинская лига "Легалайф" и благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья". Сторонники отмены штрафов за занятие проституцией говорят, что это – только первый шаг. Они называют древнейшую профессию обычной работой и намерены добиваться легализации этого вида деятельности.

Путаны несли плакаты с лозунгами: "Долой штрафы за проституцию, даешь легализацию!", "Проститутки тоже работают!", "Карайте только за политическую проституцию!". В акции также приняли участие правозащитники и экс-работники сферы интимных услуг. Были приглашены и европейские дипломаты, но, правда, никто из них не подтвердил свое участие. Каждая ночная бабочка получила специальное удостоверение секс-работника – с трезубцем на обложке.

На Украине проституция карается штрафом от трех до десяти долларов. Организаторы митинга сообщили, что разработали законопроект, освобождающий от ответственности за оказание секс-услуг.

На официальном сайте организаторов и странице мероприятия в Facebook сообщается, что акция приурочена к Международному дню защиты прав секс-работников. Но на самом деле этот день отмечается по всему миру 17 декабря, начиная с 2003 года.

На Украине немало сторонников легализации проституции. Не так давно один из местных телеканалов провел опрос, 72% участников которого высказались в поддержку этой идеи. Проституция полностью легализована в восьми странах Европы: Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Греции, Турции, Венгрии и Латвии. В Испании и Чехии власти относятся к проституции терпимо, а в Швеции, Норвегии и Исландии с точки зрения закона правонарушение совершает клиент, а не жрица любви.





Примечательно, что марш проституток в Киеве прошел в день, когда на Украине объявлен всенародный траур по восьми погибшим горнякам шахты "Степная" на Львовщине.