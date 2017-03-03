Выигравшая лотерею британка шокировала тратами

Жительница Великобритании Джейн Парк, ставшая четыре года назад самой молодой победительницей национальной лотереи и выигравшая миллион фунтов стерлингов (около 72 миллионов рублей), не может прекратить тратить деньги. Даже находясь под угрозой лишения водительских прав, 21-летняя девушка планирует приобрести новый элитный автомобиль, несмотря на просьбы друзей дождаться решения суда.

Стражи порядка задержали Джейн Парк за езду в нетрезвом виде, сообщает Daily Mail. Экспертиза зафиксировала трехкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови, и теперь ей грозит лишение водительских прав. Однако это не повлияло на решение девушки добавить в свой элитный автопарк из Bentley, Range Rover и BMW новый Mercedes.

Публикация от Jane Park (@janeparkx) Мар 2 2017 в 12:39 PST

Друг девушки пожаловался журналистам, что Джейн Парк покупает автомобили ради развлечения. "Мы говорим ей, чтобы она хотя бы дождалась решения суда перед тратой такой огромной суммы денег, но она не видит в этом смысла", – рассказал он.

Публикация от Jane Park (@janeparkx) Фев 13 2017 в 7:19 PST

"Она считает себя невиновной и говорит, что если по каким-либо причинам лишится водительских прав, то просто наймет себе шофера на полный рабочий день", – отметил собеседник. По его словам, это будет стоить Джейн Парк от 2,2 миллиона до 3,6 миллиона рублей, но она видит в этом "разумную трату".

Публикация от Jane Park (@janeparkx) Дек 1 2016 в 2:30 PST

Ранее британка отдала примерно 325 тысяч рублей на операцию по увеличению груди. Также она потратила часть своего выигрыша на отдых в Ибице и билет на целый сезон игр любимого футбольного клуба.

Публикация от Jane Park (@janeparkx) Фев 16 2017 в 10:52 PST

Сама Джейн Парк считает, что после выигрыша ее жизнь стала "в десять раз хуже". "Люди смотрят на меня и думают, что хотят такой же образ жизни. Но они не понимают, чего желают", – сказала она. "У меня есть много материальных благ, но моя жизнь пуста. В чем ее смысл?" – заключила девушка.