"Тайный поклонник" оригинально признался Захаровой в любви

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала "об оригинальном признании в любви от тайного поклонника". Дипломат в очередной раз продемонстрировала хорошее чувство юмора.

Захарова разместила на своей странице в Facebook фото, собравшее множество комментариев пользователей. "Такого оригинального и неожиданного признания в любви у меня еще не было. Тайный поклонник, спасибо! До слез!" – написала дипломат в своем посте. "А откуда вы узнали, что оно вам адресовано?", "Это весна, март уезжает в апрель и торопится признаться", - комментируют читатели.

Отметим, Мария Захарова является активным пользователем социальных сетей. Дипломат регулярно делится с подписчиками новыми публикациями, в том числе и фотографиями.

Так, недавно официальный представитель МИД России пришла в спортзал в мини-юбке. Игривым снимком дипломат поделилась также в Facebook. "Кто сегодня в 7:00 был в спортзале? Правильно. Впереди выходные, и вы знаете, чем заняться))))", – написала Захарова на своей странице в социальной сети. Под записью располагается фотография официального представителя МИД с бодрой улыбкой, в белой кокетливой мини-юбке, идеально сидящей на Марии.

Как писали Dni.ru, ранее Мария Захарова опубликовала в соцсети фотографию своей мамы Ирины. Снимок был сделан на работе Захаровой-старшей. "Мы с Федор Стржижовский (пресс-секретарь постпредства России при ООН) на выставке Пиросмани в Музее личных коллекций. Мама ведет экскурсию, а Тина Канделаки выступает в качестве эксперта по национальному колориту", – подписала снимок представитель МИД.