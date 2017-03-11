Мария Захарова показала свою маму
"Мы с Федор Стржижовский ( пресс-секретарь постпредства России при ООН) на выставке Пиросмани в Музее личных коллекций. Мама ведет экскурсию, а Тина Канделаки выступает в качестве эксперта по национальному колориту", – подписала снимок представитель МИД.
На фотографии запечатлено как женщина в черно-белом платье рассказывает посетителям музея об экспонатах. Публике явно нравится экскурсия, многие смотрят очень заинтересованно, а Тина Канделаки при этом еще и широко улыбается. Отметим, что мама Марии Захаровой, которой в этом году исполнится 68 лет, выглядела восхитительно.
Подписчики Захаровой в Facebook тут же оценили снимок, похвалив выставку и удивившись присутствию Канделаки. "Отличная выставка, хотя, к сожалению, работ немного", – написал один из пользователей. "В качестве такого эксперта Тине можно не говорить, а лишь присутствовать", – съязвил другой.
Ирина Захарова родилась в 1949 году. В 1977 году она окончила отделение искусствоведения на историческом факультете МГУ имени Ломоносова. Несколько лет Захарова-старшая работала в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.
В настоящее время является старшим научным сотрудником отдела эстетического воспитания. Кроме того, Ирина Захарова – кандидат искусствоведения, руководитель "Семейных групп", музыкальных программ, экспериментальных проектов, заслуженный деятель искусств России, член Московской организации Союза художников.
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