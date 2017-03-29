Вороненков писал в Москву перед смертью

Убийство Дениса Вороненкова Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
Диана Шурыгина угодила в новый скандал
партнеры
Пятница 31 марта
Лента новостей
11:05
Экс-работник о постановках на "Битве экстрасенсов"
11:02
Названа причина нападения на замдиректора "Укрспирта"
10:55
Европа сдалась "Северному потоку"
10:20
Максакову назвали циничной пластмассовой куклой
09:55
Мухи отложили личинки на теле британки
09:41
Главные события Москвы с 31 марта по 6 апреля
09:38
В Москве опрокинулась фура с водкой
08:42
Красивые девушки в одних купальниках вышли на снег
08:36
Запуганного Флинна уговорили настучать на Трампа и Россию
08:02
На юге Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим
22:18
Власти Петербурга обещают еще семь лет зловония
21:44
Неоправданный риск домашних родов
21:41
Плющенко объяснил провал Ковтуна на ЧМ-2017
21:26
У Багдасарян появилась "конкурентка" на Aston Martin (видео)
21:10
Сконфуженный Саакашвили похвастался "движухой, как у Порошенко"
21:09
Епифанцев рассказал о связи с 14-летней девочкой
20:24
Милонов усыновил месячного мальчика
20:22
Епифанцев спрятался после скандала
19:58
Женщина узнала о смерти дочери из Facebook
19:51
Заявление Путина привело в восторг американцев
19:41
Ковтун опять подвел Россию на чемпионате мира
19:14
Порошенко поручил прекратить огонь в Донбассе
19:05
Девочка обокрала мебельный магазин в Туле
18:48
"Лужники" станут одним из лучших стадионов мира
18:44
Когда закроют "Битву экстрасенсов"
18:18
18-летняя модель на коленях просила мужа-миллионера о прощении
18:17
Правда и мифы о продуктах
18:09
На юго-западе Москвы из горящего дома эвакуировали 9 человек
17:52
Крылатые фразы из фильма "Белое солнце пустыни"
17:47
Миронов и Машков перешли дорогу Бабенко
17:35
Актер Носик ушел к подруге жены
17:34
По ДНК можно определить способности к чтению
17:28
Страшный трейлер "Оно" Стивена Кинга (видео)
17:20
"Прямая линия" с Владимиром Путиным перенесена
17:19
Как стать известным артистом
17:06
На выходных в Москве потеплеет до плюс 12
17:02
На Максакову вешают долги убитого Вороненкова
17:02
Порноактеры назвали самые удобные машины для секса
16:51
Башаров и Кадони напали на Пореченкова
16:51
На западе Москвы таксист сбил пешехода и скрылся
16:49
Джоли покупает особняк за $25 миллионов
16:36
Дмитрия Маликова изуродовали до неузнаваемости
16:35
Джоли рушит семью звезды "50 оттенков серого"
16:27
Путин впервые высказался о митингах в России
16:26
Российские ученые создали прибор для лечения рака
16:24
Путин попросил журналистов читать по губам
16:11
Пилот Boeing умер во время полета
16:07
Почему Россия сходит с ума от "Грибов"
16:02
Какие лекарства взять с собой в отпуск
15:50
Туристов ждут опасности 1 апреля
15:48
Гордон вывела на чистую воду олигарха-дебошира
15:35
Заворотнюк подмочила репутацию
15:35
Путин подшутил над президентом Исландии
15:32
Пореченков рассказал о вранье на "Битве экстрасенсов"
15:32
У Трампа обнаружили тяжелое заболевание
15:27
Вооруженные шилом грабители подожгли москвича
15:08
Как перфекционизм отравляет жизнь
15:00
ПФР создал мобильное приложение для стариков
15:00
Изменивший внешность Нагиев произвел фурор
14:59
Школьники заступились за "развратную" учительницу
14:47
ЕС обвинил Россию в крахе европейской демократии
14:44
Лукашенко срочно едет мириться к "брату" Путину
14:43
В Нижнем Тагиле таксист случайно похитил ребенка
14:37
Кличко превратил Киев в посмешище перед "Евровидением"
14:30
Малышева сообщила о связи с Леоновым
14:17
Захарова сразила наповал глубоким декольте
14:16
Проспавший министр получил нагоняй от Медведева
14:02
Бузова раскорячилась перед Плющенко
13:59
Секс-символ "Дома-2" бросает любовницу
13:54
США подготовились к похоронам Клинтон
13:54
Космонавт Алексей Леонов: У меня теперь две жены
13:46
Трамп унизил ждущего встречи Порошенко
13:40
Овечкин подшутил над журналистами (видео)
13:33
Как "Дом-2" помогает спасти семью от распада
13:28
Подробности смертельной аварии у аэропорта Домодедово
13:26
Захарова об угрозах российским дипломатам в США
13:20
Раздетый мужчина сплясал на полицейской машине в Москве
13:06
Виновники скандала на "Оскаре" избежали наказания
13:04
Литвинова готова на радикальный шаг из-за пластики
12:45
Испанский посол оправдался за грубость в адрес Путина
12:43
НАТО набирает для учений "русских" статистов
12:31
Зрители сбежали с концерта Гулькиной
12:27
Оператор оставил беспомощную мышку в ледяном плену (видео)
12:24
Яна Чурикова назвала Алексея Воробьева идеальным
12:13
Савченко в мини и на шпильках восхитила женственностью
12:05
Юлия Самойлова получила предупреждение
12:02
Леонид Якубович попал в хоспис
11:52
Умер лауреат Нобелевской премии Алексей Абрикосов
11:45
В Москве при взрыве погибли три человека
11:44
Юлия Снигирь заработала психологическую травму в США
11:44
Саакашвили сел на хвост Порошенко за границей
11:39
В Воркуте полицейские хитростью выгнали песца из города
11:34
Модель от радости показала грудь в прямом эфире
11:33
Певица скончалась перед участием в шоу "Голос"
11:22
Бондарчук пожаловался чиновникам на пиратов
11:18
Список пострадавших в ДТП с пожарной машиной у Домодедово
11:07
В Приморье рабочие сбросили глыбу льда на голову школьнику
10:57
Почему Киев так жесток с Самойловой
10:52
Рэпер Тимати уходит в футбол
10:47
Польша и США вбивают клин между Россией и Германией
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова предъявила России требования
Мария Максакова сделала объявление после смерти мужа
На Максакову вешают долги убитого Вороненкова
Украину лишат "Евровидения" из-за Самойловой
Обнажившая свои прелести Высоцкая произвела фурор на премии
Подольская получила по зубам от Преснякова на вечеринке
Общество

Вороненков писал в Москву перед смертью

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Незадолго до смерти Денис Вороненков обратился с заявлением в Мосгорсуд. Бывший депутат Госдумы отправил в Россию письмо, в котором пожаловался на угрозы в свой адрес.

Продолжение: Максакова предъявила России требования
прочитано 11801 раз

В своем письме Денис Вороненков выразил готовность помочь стражам порядка в расследовании дела о рейдерском захвате здания в столице, но вернуться в Москву отказался, сообщает РИА Новости. Также бывший парламентарий подчеркнул, что опасается за свою жизнь. По словам судьи, Вороненков пожаловался на угрозы, которые якобы получал в России.

ПО ТЕМЕ

Вороненков купил украинское гражданство за пять тысяч

На Украине исчез сообщник убийцы Вороненкова

Убийца Вороненкова стрелял из автомата с пяти лет

 В Киеве убили Дениса Вороненкова

Сюжеты В Киеве убили Дениса Вороненкова

Денис Николаевич Вороненков

Денис Николаевич Вороненков экс-депутат Госдумы

Мосгорсуд завершил формальное рассмотрение дела о преследовании экс-депутата, отмечает Life.ru. Заочный арест Вороненкова был признан законным. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Гривцова – без удовлетворения", – заявила судья.

Защитник беглеца Андрей Гривцов приобщил к делу справку о смерти обвиняемого. "Денис Николаевич погиб в городе Киеве и уже похоронен. Поскольку его больше нет, а содержать под стражей мертвого человека, согласно законодательству, невозможно, прошу отменить решение об избрании меры пресечения", – заявил юрист.

В свою очередь прокурор попросил отложить вынесение приговора до получения ответа на запрос Следственного комитета России. "Необходимо получить официальные данные от компетентных органов Украины, чтобы убедиться, что убит был именно он", – уточнил представитель ведомства Денис Жаренов. По его словам, действия Вороненкова были направлены на то, чтобы "в глазах мировой общественности выглядеть политическим мучеником".

В Следственном комитете не приняли заявление экс-парламентария об отказе от паспорта. "Не допускается выход из российского гражданства, если к гражданину имеются претензии со стороны правоохранительных органов", – пояснили там.

Напомним, что российский экс-депутат Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Киллер был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице.

Автор: Константин Улюкаев29 марта 2017, 12:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

567

комментарии

Политика

Сконфуженный Саакашвили похвастался "движухой, как у Порошенко"
Заявление Путина привело в восторг американцев
У Трампа обнаружили тяжелое заболевание
ЕС обвинил Россию в крахе европейской демократии

Шоу-бизнес

Экс-работник о постановках на "Битве экстрасенсов"
Максакову назвали циничной пластмассовой куклой
Садальский о кредитах Заворотнюк: Какое позорище
Илья Резник: Мне плюнули в лицо перед днем рождения

Проишествия

Москвич задушил дедушку-ветерана ВОВ из-за квартиры
Собака загрызла хозяина во время съемок фильма
Экипаж ДПС сбил девушку на пешеходном переходе (видео)
Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель

Lifestyle

Главные события Москвы с 31 марта по 6 апреля
Крылатые фразы из фильма "Белое солнце пустыни"
Страшный трейлер "Оно" Стивена Кинга (видео)
Джоли рушит семью звезды "50 оттенков серого"
Здоровье

Неоправданный риск домашних родов

Об успешных домашних родах рассказывают чаще те, кому повезло
Шоу-бизнес

Климова и Месхи показали смешные фото дочки

Актеры стали гостями шоу "Вечерний Ургант"
Шоу-бизнес

Епифанцев рассказал о связи с 14-летней девочкой

По словам артиста, он беседовал с беглянкой исключительно об искусстве
Шоу-бизнес

Максакову назвали циничной пластмассовой куклой

Почему известному блогеру хочется плюнуть в лицо "веселой вдове"

Гороскоп

Кто стоит за Чубайсом
Правильное питание по знакам Зодиака
Светличной угрожает серьезный недуг
Лиза Боярская уйдет в политику

Фоторепортажи

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном
Путин в красной шапке взялся за ледоруб
Юрий Грымов заставил актеров обнажиться
Главной красавицей России стала маленькая девочка

Спорт

Плющенко объяснил провал Ковтуна на ЧМ-2017
Овечкин подшутил над журналистами (видео)
Рэпер Тимати уходит в футбол
Тарасова совершила подвиг после несчастного случая

Регионы

Девочка обокрала мебельный магазин в Туле
Подробности смертельной аварии у аэропорта Домодедово
Оператор оставил беспомощную мышку в ледяном плену (видео)
В Ельцин Центре мальчика заставили помыть рот мылом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru