Вороненков писал в Москву перед смертью

Незадолго до смерти Денис Вороненков обратился с заявлением в Мосгорсуд. Бывший депутат Госдумы отправил в Россию письмо, в котором пожаловался на угрозы в свой адрес.

В своем письме Денис Вороненков выразил готовность помочь стражам порядка в расследовании дела о рейдерском захвате здания в столице, но вернуться в Москву отказался, сообщает РИА Новости. Также бывший парламентарий подчеркнул, что опасается за свою жизнь. По словам судьи, Вороненков пожаловался на угрозы, которые якобы получал в России.

Мосгорсуд завершил формальное рассмотрение дела о преследовании экс-депутата, отмечает Life.ru. Заочный арест Вороненкова был признан законным. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Гривцова – без удовлетворения", – заявила судья.

Защитник беглеца Андрей Гривцов приобщил к делу справку о смерти обвиняемого. "Денис Николаевич погиб в городе Киеве и уже похоронен. Поскольку его больше нет, а содержать под стражей мертвого человека, согласно законодательству, невозможно, прошу отменить решение об избрании меры пресечения", – заявил юрист.

Денис Вороненков убит в 11-25 у Премьер Паласа. Он шёл на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить... https://t.co/gCk33oqym0 — Ilya Ponomarev (@iponomarev) 23 марта 2017 г.

В свою очередь прокурор попросил отложить вынесение приговора до получения ответа на запрос Следственного комитета России. "Необходимо получить официальные данные от компетентных органов Украины, чтобы убедиться, что убит был именно он", – уточнил представитель ведомства Денис Жаренов. По его словам, действия Вороненкова были направлены на то, чтобы "в глазах мировой общественности выглядеть политическим мучеником".

В Следственном комитете не приняли заявление экс-парламентария об отказе от паспорта. "Не допускается выход из российского гражданства, если к гражданину имеются претензии со стороны правоохранительных органов", – пояснили там.

Украина целый "Боинг" сбила - а тут какой-то Вороненков. Так, мелкая фигура в большой информационной войне против РФ. Пожертвовали пешкой — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 23 марта 2017 г.

Напомним, что российский экс-депутат Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Киллер был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице.