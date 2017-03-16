Савченко третий день подряд носит одно платье
Пользователи социальных сетей продолжают обсуждать внешний вид независимого политика. Восхищение проснувшейся женственностью Надежды Савченко сменилось разочарованием.
В интернете 15 марта появилась совместная фотография бывшей летчицы и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Депутат снова была запечатлена в платье, в котором ранее приятно удивила украинцев.
Как писали Dni.Ru, Савченко шокировала своих соотечественников новым образом 12 марта. В прямом эфире телеканала News One она появилась в изумрудном платье и с ярким макияжем: глаза были подчеркнуты тенями, а губы украшала помада ягодного цвета.
Многие предположили, что стать женственной бывшую летчицу заставили сотрудники телестудии. Впрочем, гример Алина Фан опровергла эти слухи, сообщает "Страна.ua".
"Савченко сама поставила задачу – тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее. Она сразу доверилась моим рукам и выдержала сеанс как топ-модель. Я даже удивилась. До сегодняшнего дня Савченко отказывалась до эфира даже пудриться", – рассказала она.
Савченко накрашенная похожа на трансвестита pic.twitter.com/fCoGj0pFHL— Крыжополь. Реалии (@kryzhopolrealii) 13 марта 2017 г.
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