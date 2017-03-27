Убивать Вороненкова помогал тренер по боевому гопаку

МВД Украины объявило в розыск сообщника Павла Паршова, убившего 23 марта в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Украинские СМИ назвали предполагаемым пособником киллера бывшего военнослужащего украинского нацбатальона "Донбасс" Ярослава Левенца.

На данный момент полицейские подозревают мужчину в незаконном обращении с оружием. Но это далеко не первый криминальный опыт Левенца.

Павел Паршов приехал на место преступления не один – с ним был его бывший сослуживец Ярослав Левенец, написала на своей странице в Facebook журналистка украинского телеканала СТБ Алена Лунькова. "Ярослав Левенец, позывной "Хантер". С 2012 был в розыске за экономические преступления, но сам себя называл политзаключенным режима Януковича", – сообщила журналистка.

Чтобы восстановить репутацию Левенца, в Сети о нем сообщалось, как о настоящем патриоте Украины и тренере по боевому гопаку. Лунькова привела биографию предполагаемого сообщника с сайта запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". Сообщается, что после выхода из СИЗО в 2014 году Левенец идет воевать в нацбатальон "Донбасс".

"Но в прошлом году его опять вызывают в суд. Мера пресечения – домашний арест с браслетом. Семенченко снова за него заступился. Сейчас на сайте комитета освобождения политзаключенных он числится бойцом "Правого сектора", – написала Лунькова. Не исключено, что именно Левенец участвовал в слежке за погибшим и подвозил Паршова к месту преступления.

Напомним, что экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков был убит в центре украинской столицы 23 марта. По словам бывшего парламентария Ильи Пономарева, который тоже живет в Киеве, в этот день они должны были встретиться.

