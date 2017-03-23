В деле убийства Вороненкова всплыл бывший муж Максаковой

К резонансному убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова может быть причастен бывший гражданский муж певицы Марии Максаковой Владимир Тюрин. Об этом рассказали в окружении артистки.

Друг семьи Дениса Вороненкова и Марии Максаковой, продюсер Валерий Сергеев, считает, что Тюрин воспользовался криминальными связями, чтобы избавиться от депутата, а его жену вернуть в Россию. Возможно, это связано с тем, что артистка оставила в Санкт-Петербурге общих с Владимиром детей: сына Илью и дочь Людмилу.

"Мы только вчера дома обсуждали с близкими друзьями Марии, что все это плохо закончится, что либо он ее бросит, либо с ним что-то сделают. Я очень хорошо знаю их семейство и думаю, что здесь приложил руку ее первый гражданский муж Володя Тюрин. Она его лишила общения с детьми и навсегда уехала", – цитирует продюсера Life.ru.

По словам Сергеева, дети Максаковой от предыдущего брака фактически остались без присмотра. "Родители Марии не могут воспитывать ее детей, отец болен. Тюрин ее очень поддерживал, финансово в том числе, он не мог на ней жениться, потому что он криминальный авторитет. А криминальному авторитету ведь достаточно намекнуть, что тот или иной человек портит жизнь ему и его детям", – предположил продюсер.

Напомним, Вороненков был застрелен в центре Киева днем 23 марта. Мужчина, стрелявший в него, а также охранник бывшего депутата получили ранения и были госпитализированы. Позже киллер скончался на операционном столе.