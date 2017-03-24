Бабушка Вороненкова: Зачем он мне в России нужен?

Бабушка экс-депутата Дениса Вороненкова, погибшего 23 марта в центре Киева, рассказала об их отношениях. Последний раз пенсионерка видела внука в 2016 году во время его предвыборной кампании.

Александра Петровна Вороненкова видела внука редко. О его карьере и личной жизни 96-летняя пенсионерка узнавала от родственников и соседей. Когда они виделись последний раз, Денис привез бабушке 20 тысяч рублей. По ее словам, это было перед Новым годом.

Вороненкова не хочет, чтобы убитого внука хоронили в России. "Зачем он мне нужен? В Россию привозить я его буду... Зачем я его буду привозить? Он со мной не жил. Родственники пока об этом тоже ничего не говорили", – цитирует Александру Петровну Life.ru.

Бывший депутат навещал бабушку раз в несколько месяцев и оставлял немного денег. Та распоряжалась средствами, как считала нужным: отдавала внукам и правнукам.

О Марии Максаковой она почти ничего не знает: "На артистке, что ль, женился какой-то... На Украину переехали, там у них мальчик появился, Ваня". Плохо отозваться о внуке пенсионерка не может. "Он со мной не жил, он меня не бил", – заключила Александра Петровна.





Напомним, что экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков был убит в центре украинской столицы 23 марта. По словам бывшего парламентария Ильи Пономарева, который тоже живет в Киеве, в этот день они должны были встретиться.

